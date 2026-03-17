Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/3

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu ELC

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo KQKD năm 2026 của CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM (ELC - sàn HSX) tích cực, với doanh thu thuần (DTT) đạt 2.038 (+34,3% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 181 tỷ đồng (+40,9% so với cùng kỳ năm trước). Nhìn về xa hơn, tăng trưởng CAGR của DTT đạt 23,1% và LNST là 28,5% trong giai đoạn 2025-2028.

BVSC sử dụng phương pháp định giá là chiết khấu dòng tiền (DCF - FCFE), BVSC ước tính giá mục tiêu của cổ phiếu ELC đạt 26.100 đồng/cổ phiếu, với mức upside +47% so với giá ngày 13/3. BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu ELC.

Hiện, giá cổ phiếu của ELCOM đang giao dịch ở mức PER 15,3x, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 5 năm (21,0x). Điều này cho thấy, giá cổ phiếu có sự chiết khấu ngắn hạn, tiệm cận mức PER đáy trong 1 năm gần nhất. Yếu tố này trực tiếp khuếch đại tỷ suất lợi nhuận của ELC.

Rủi ro: Giá trị hợp đồng ký mới trên lĩnh vực Giao thông không tích cực như dự kiến; Tiến độ hoàn thành các dự án cao tốc bị chậm; và Triển vọng phát triển mảng An ninh Quốc phòng và Chuyển đổi số không tích cực như dự báo.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu VHC

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), trong quý 4, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) ghi nhận doanh thu thuần và LNST lần lượt là 2.715 tỷ đồng (-15% so với cùng kỳ năm trước) và 222 tỷ đồng (-47% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế cả năm, doanh thu và LNST của doanh nghiệp đạt 12.026 tỷ đồng (-4% so với cùng kỳ năm trước) và 1.363 tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành kết hoạch kinh doanh ở kịch bản cao.

Doanh thu phi lê tiếp tục sụt giảm -21% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4/2025 do làn sóng frontloading đã diễn ra tích cực trong các quý trước và tác động của chi phí thuế quan cao. Các sản phẩm ngoài phi lê ghi nhận sự phục hồi tích cực hơn trong quý 4, với doanh thu lũy kế cả năm tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2025, tăng trưởng sản lượng xuất khẩu sang Mỹ/EU/TQ/Khác lần lượt đạt -12%/-47%/+7%/+2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2025, thuế quan bất ngờ được áp dụng gây gián đoạn chu trình nuôi của doanh nghiệp, gây thiếu hụt nguồn cá nguyên liệu trong giai đoạn front-loading trọng điểm. KBSV kì vọng nguồn cá tự chủ sẽ được gia tăng và sử dụng hiệu quả hơn trong 2026, giúp gia tăng sản lượng và cải thiện chi phí. Bộ thương mại Mỹ (DOC) đã công bố mức thuế CBPG sơ bộ từ 2.5%-10% đối với các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra từ Việt Nam. Với việc đã ra khỏi danh sách điều tra và được hưởng mức thuế 0%, VHC có tiềm năng khôi phục lại thị phần, sau khi đã sụt giảm từ 45% xuống 42% trong 2025. KBSV xác định giá mục tiêu hợp lý cho năm 2026 là 63.200 đồng/cổ phiếu, tương đương với tiềm năng tăng giá là 4%. KBSV khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu VHC ở thời điểm hiện tại.