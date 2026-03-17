Nhận định chứng khoán 17/3: VN-Index có thể tiếp tục dao động giằng co

Nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế mua mới

Sau những ngày giao dịch đầy sóng gió trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông leo thang, thị trường chứng khoán Việt khởi động tuần mới với tâm lý tương đối thận trọng khi chỉ số ghi nhận yếu tố giằng co xuyên suốt phiên giao dịch. Mặc dù lực bán xuất hiện dồn dập vào thời điểm đầu phiên chiều 16/3, đẩy chỉ số về ngưỡng giá đỏ, tuy nhiên, dòng tiền nhập cuộc kịp thời giúp VN-Index “rút chân” tích cực, cân bằng trở lại quanh ngưỡng giá tham chiếu. Tâm điểm của sự chú ý thuộc về nhóm các cổ phiếu mang tính thị trường như: Bất động sản (NVL, NLG), Chứng khoán (VCK) với biên độ tăng trên mức 6%, cùng với MCH và VHM trở thành những cái tên lan tỏa tâm lý tích cực và đóng góp lượng điểm số nhất định cho chỉ số chung.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu Dầu khí dù không còn tình trạng sàn hàng loạt, tuy nhiên yếu tố hồi phục diễn ra với sự phân hóa mạnh mẽ khi BSR, PVD vẫn đóng cửa giảm kịch biên độ và bộ đôi ngành Phân bón (DCM và DPM) kết phiên với lượng lớn cổ phiếu chờ bán giá sàn. Độ mở có yếu tố cân bằng khi số mã tăng điểm (149 mã) xấp xỉ số mã giảm điểm (155 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh có yếu tố sụt giảm, thấp hơn (-22,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 16/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.693,21 điểm, giảm 3,03 điểm (-0,18%).

Phiên giao dịch có đôi chút rung lắc của VN-Index trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-22,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 875 triệu cổ phiếu (-14,59%), tương đương giá trị đạt 23.103 tỷ đồng (-15,88%).

Độ mở nhóm ngành nghiêng về sắc đỏ khi có 13/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Thực phẩm tiêu dùng (1,43%), Công nghệ viễn thông (1,41%) và Xây dựng (1,31%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Phân bón (-6,98%), Dầu khí (-5,16%) và Hóa chất (-3,60%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 16/3.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ, VN-Index hình thành mạch giảm 3 phiên liên tiếp. Điểm chú ý là thanh khoản cả 3 phiên giảm đều ở mức thấp với khối lượng khớp lệnh đều thấp hơn mức bình quân 20 phiên. VN-Index đang trong quá trình tích lũy lại với biên độ biến động hẹp hơn so với tuần trước. Xu hướng tăng/giảm trong ngắn hạn chưa xác định rõ mà thiên về nhịp Sideway nhiều hơn.

“Nhà đầu tư nên tiếp tục giữ quan điểm thận trọng, hạn chế mở thêm vị thế mua mới ở vùng này. Không loại trừ khả năng sau một số phiên tích lũy, VN-Index có rung lắc mạnh và chiết khấu về vùng sâu hơn, nên chúng ta cần tích trữ một phần tỷ lệ tiền mặt để có sức mua trong những thời điểm biến động mạnh mà mức chiết khấu đã an toàn hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể tiếp tục dao động giằng co

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index ghi nhận phiên biến động giằng co với thân nến nhỏ sau nhịp giảm mạnh trước đó, cho thấy lực bán đã phần nào chững lại nhưng dòng tiền bắt đáy vẫn chưa đủ mạnh để giúp chỉ số phục hồi rõ rệt. Hiện tại, VN-Index tiếp tục đóng cửa dưới các đường trung bình quan trọng như MA5, MA10 và MA20, đồng thời nằm dưới cả MA50, phản ánh xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì trạng thái kém tích cực sau nhịp điều chỉnh mạnh gần đây.

Ở kịch bản trung lập, VN-Index có thể tiếp tục dao động giằng co nhằm tìm điểm cân bằng mới sau giai đoạn biến động mạnh vừa qua. Khu vực 1.680–1.690 điểm hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ gần; nếu lực cầu cải thiện và giúp chỉ số giữ vững khu vực này, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật hướng lên kiểm định lại vùng 1.720–1.740 điểm. Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến VN-Index đánh mất vùng 1.680 điểm, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh về khu vực 1.640–1.660 điểm cần được tính đến.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ trạng thái phòng thủ, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đến thấp, hạn chế sử dụng margin và không mua đuổi trong các nhịp hồi kỹ thuật. Có thể cân nhắc hạ thêm tỷ trọng khi chỉ số hồi phục nhưng dòng tiền không cải thiện rõ rệt. Việc mở vị thế mới chỉ nên thực hiện với tỷ trọng nhỏ khi thị trường giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng và xuất hiện tín hiệu ổn định hơn”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.

Còn đối với nhà đầu tư trung - dài hạn, ASEANSC cho rằng, nên tiếp tục nắm giữ các vị thế lõi ở những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đồng thời cân nhắc giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh hơn. Nhóm ưu tiên vẫn là Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Dầu khí và các cổ phiếu có thanh khoản cao, nền tảng cơ bản vững và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng trong trung và dài hạn.