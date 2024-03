Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (mã cổ phiếu PVD) với giá mục tiêu mới là 38.400 đồng/cổ phiếu, tăng 13% so với giá mục tiêu trước do: điều chỉnh tăng lợi nhuận 8% do tăng giá cho thuê 2024 thêm 5% đạt mức 109,500 USD/ngày; sử dụng phương pháp định giá PE kết hợp DCF cho PVD với tỷ trọng 50%/50%.

BSC sử dụng phương pháp PE thay cho PB do kỳ vọng hoạt động cho thuê giàn của PVD bước vào chu kỳ tăng trưởng với mức tăng lợi nhuận 2024F/25 đạt 72%/36%.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/3 (Ảnh minh họa: KT)

BSC dự báo năm 2024, doanh thu thuần của PVD đạt 7.908 tỷ đồng (tăng 36% so với năm trước), và lợi nhuận sau thuế đạt 952 tỷ đồng (tăng trưởng 76%), EPS FW là 1.530 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2024, 5/6 giàn của PVD đều đảm bảo việc làm đến hết năm, chủ yếu tại thị trường Malaysia và Indonesia. Hợp đồng các dự án dầu khí trong nước kỳ vọng đến từ năm 2025.

Giá thuê giàn của PVD kỳ vọng đạt 109.500 USD/ngày (tăng trưởng 40%) do xu hướng tăng giá thuê trong khu vực Đông Nam Á. Đối với giá thuê giàn TAD và giàn đất liền, BSC kỳ vọng không có thay đổi nhiều.

PVD có kế hoạch đầu tư giàn khoan mới với chi phí 90 triệu USD và thời gian hoàn vốn kỳ vọng từ 3 đến 4 năm.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu GIL

BSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GIL của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh với giá trị hợp lý năm 2024 là 46.000 đồng/cổ phiếu (tương đương với Upside 21% so với giá đóng cửa ngày 18/03/2024), dựa trên phương pháp P/B mục tiêu = 1.0 cho mảng dệt may, và chiết khấu dòng tiền cho dự án KCN Phú Bài và KCN Vĩnh Long.

BSC lưu ý đã loại bỏ 800 tỷ Hàng tồn kho liên quan Amazon vào trong định giá, và 2 KCN Phú Bài cùng KCN Vĩnh Long đóng góp 53% định giá của BSC. Trong đó, KCN Phú Bài đã bắt đầu dần bàn giao kể từ năm 2024.

Luận điểm đầu tư dành cho GIL: Đơn hàng kỳ vọng phục hồi trong năm 2024 nhờ áp lực hàng tồn kho tại các thị trường xuất khẩu chính đã giảm; Khu công nghiệp GILIMEX Phú Bài – Huế và KCN GILIMEX Vĩnh Long sẽ là động lực tăng trưởng mới của GIL trong năm 2024 – 2026.

Trên cơ sở GIL đã ký MOU ước tính 8-9 ha, BSC kỳ vọng GIL có thể bàn giao 20 ha trong năm 2024, tương ứng doanh thu mảng khu công nghiệp 360 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 179 tỷ đồng với giả định giá bán 1,7 triệu đồng/m2, biên lợi nhuận gộp 50%.

Trong năm 2024, BSC dự báo GIL ghi nhận doanh thu thuần 1.466 tỷ đồng (tăng trưởng 57% so với năm trước), lợi nhuận sau thuế công ty mẹ 113 tỷ đồng (tăng trưởng 310%), tương đương EPS FWD 2024 là 1.667 đồng/cổ phiếu, P/E FWD 2024 là 23x, P/B FWD 2024 là 1x.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VHM

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) dự báo tổng giá trị hợp đồng bán hàng năm 2024 của CTCP Vinhomes (VHM – sàn HOSE) đạt 89 nghìn tỷ đồng (tăng 3% so với năm trước), phần lớn đến từ dự án Ocean Park 2,3 và hai dự án mới được mở bán trong năm 2024 là Vũ Yên và Wonder Park.

Vinhomes duy trì vị thế hàng đầu nhờ quỹ đất rộng lớn và khả năng triển khai dự án mạnh. Định giá hấp dẫn với P/B 2024fw là 0.8x, dưới đường -1std của trung bình P/B 5 năm của VHM.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và định giá, chúng tôi tiếp tục đưa ra khuyến nghị mua đối với cổ phiếu Vinhomes với giá mục tiêu là 69.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 64% so với giá đóng cửa ngày 19/3/2024.

