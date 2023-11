Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 21/11

Đạm Cà Mau (DCM) vượt kế hoạch xuất khẩu 12% chỉ trong 10 tháng

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết, theo báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tháng 10/2023 của CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, HoSE: DCM), sản lượng sản xuất ure trong tháng đạt 84.130 tấn. Sản lượng tiêu thụ ure đạt 37.220 tấn, trong đó tiêu thụ trong nước 24.820 tấn, xuất khẩu đạt 12.400 tấn. Sản lượng sản xuất NPK trong tháng đạt 21.790 tấn, sản lượng tiêu thụ NPK đạt 4.070 tấn.

Lũy kế 10 tháng của năm 2023, sản lượng sản xuất ure của Đạm Cà Mau đạt 792.470 tấn. Sản lượng tiêu thụ ure đạt 708.330 tấn, trong đó, tiêu thụ trong nước đạt 455.170 tấn. Doanh nghiệp xuất khẩu 253.160 tấn ure, tương ứng vượt kế hoạch cả năm 12,5% (kế hoạch xuất khẩu cả năm 2023 đạt 225.000 tấn). Sản lượng sản xuất NPK đạt 112.200 tấn, sản lượng tiêu thụ là 88.340 tấn.

Trong tháng 11/2023, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu sản xuất 81.290 tấn ure, 22.000 tấn NPK; tiêu thụ 100.000 tấn ure và 35.000 tấn NPK. Năm 2023, Đạm Cà Mau đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 1.383 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoàn thành 44% kế hoạch năm về lợi nhuận sau 9 tháng của năm 2023.

HBC sắp phát hành 252 triệu cp riêng lẻ và hoán đổi nợ khi kinh doanh lỗ nặng

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ. Theo đó, HBC sẽ phát hành hơn 252,48 triệu cổ phiếu, trong đó chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu với giá thấp nhất 12.000 đồng/cp và cao nhất là 14.500 đồng/cp. HBC dự kiến tổng số tiền huy động từ đợt chào bán từ 2.640 tỷ đến 3.190 tỷ đồng. Mục đích chào bán là để thanh toán các khoản nợ vay với các tổ chức tín dụng.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán là Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd (100 triệu cổ phiếu), dự kiến tăng sở hữu HBC sau phát hành lên 18,99% vốn; và Primetech VN Development And Investment (120 triệu cổ phiếu), dự kiến tăng sở hữu lên 22,79% vốn. Ngoài ra, HBC cũng phát hành 32,48 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Danh sách chủ nợ chịu hoán đổi đợt này là trả gốc và lãi tại BIDV với giá trị 1.754 tỷ đồng, VietinBank là 997,79 tỷ đồng, MSB là 158,28 tỷ đồng và NCB là 135,95 tỷ đồng, VPBank 95,33 tỷ đồng, SeABank 48,6 tỷ đồng. Tổng số tiền tối đa dự kiến thu được từ đợt chào bán này là 3.190 tỷ đồng.

Khuyến nghị tích cực dành cho cổ phiếu HDG

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) duy trì khuyến nghị OUTPERFORM cho cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HOSE), với mức giá mục tiêu mới 33.000 đồng/cp (tiềm năng tăng giá 19,1%) từ 43.800 đồng/CP trước đó.

Nguyên nhân đưa ra khuyến nghị là do HDG chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 25% trong tháng 7/2023; và chúng tôi hạ dự báo kết quả kinh doanh do những diễn biến kém tích cực của tình hình thủy văn xảy ra nghiêm trọng hơn.

Chúng tôi ưa thích HDG vì đây là doanh nghiệp có giá trị tài sản đang được định giá rẻ, sức khỏe tài chính và dòng tiền mạnh nhờ danh mục điện hoạt động hiệu quả, có kinh nghiệm trong việc phát triển các dự án năng lượng tái tạo và bất động sản, và được xếp hạng tín nhiệm cao.

Rủi ro giảm giá: Tiến độ mở bán/bàn giao tại dự án Charm Villas và hoàn thành thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản nối tiếp chậm hơn dự kiến.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu KDH

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết, năm 2023, BSC giữ nguyên dự báo doanh thu thuần CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH – sàn HOSE) đạt 2.799 tỷ đồng (giảm 4% so với năm trước) và điều chỉnh nhuận sau thuế - lợi ích cổ đông thiểu số tăng 25% so với dự báo cũ, đạt 1.036 tỷ đồng (giảm 2%) do tăng biên lợi nhuận gộp tại Classia khi hầu hết chi phí đã được hạch toán vào quý IV/2022 cũng như biên lợi nhuận trong 9 tháng của năm 2023 tốt hơn kỳ vọng.

Năm 2024, do điều chỉnh kỳ vọng về doanh thu mở bán, BSC điều chỉnh giảm dự báo doanh thu thuần KDH giảm 25% và lợi nhuận sau thuế - lợi ích cổ đông thiểu số giảm 5%, lần lượt đạt 4.560 tỷ đồng (tăng 63% so với năm trước) và 928 tỷ đồng (tăng trưởng 8%) đến từ bàn giao The Privia và các sản phẩm thấp tầng tại Emeria (Đoàn Nguyên) & Clarita.

BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu KDH và điều chỉnh giá mục tiêu 38.300 đồng/CP (giảm 5% so với giá mục tiêu cũ, tương đương upside +21,6%) phản ánh tác động của việc mở bán/thời điểm triển khai dự án thận trọng hơn.