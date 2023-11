Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 17/11

Dệt may Thành Công (TCM) tăng trưởng âm 5 tháng liên tiếp so với cùng kỳ

Theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), Công ty cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (mã TCM) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 10 và 10 tháng năm 2023 với hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 10, TCM ước đạt doanh thu hơn 11,4 triệu USD (~278 tỷ đồng) và lãi sau thuế 439 nghìn USD (~11 tỷ đồng), giảm lần lượt 16% và 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 5 liên tiếp, lợi nhuận TCM tăng trưởng âm so với cùng kỳ 2022.

Lũy kế 10 tháng của năm 2023, TCM ước đạt doanh thu hơn 116,3 triệu USD (~2.824 tỷ đồng) và lãi sau thuế gần 7,2 triệu USD (~174 tỷ đồng), lần lượt 26% và 27% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 10 tháng, doanh thu dệt may của TCM đến từ 3 mảng chính, trong đó sản phẩm may chiếm 75%, vải chiếm 16% và sợi chiếm 8% tổng doanh thu.

Về tình hình xuất khẩu, theo thống kê sơ bộ, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang thị trường Mỹ trong tháng 10/2023 ước đạt hơn 1,1 tỷ USD, tăng gần 11% so với tháng 9 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 10 tháng, con số này ước hơn 12,1 tỷ USD, giảm hơn 18% so với cùng kỳ. Riêng với TCM, các thị trường châu Á chiếm tỷ trọng lớn nhất với 53% gồm Hàn Quốc (chiếm 22,5%), Nhật Bản (13,8%), (Trung Quốc 6,1%)… Thị trường châu Mỹ chiếm 44,5% và thị trường châu Âu chiếm 2,5%. Năm 2023, TCM lên kế hoạch doanh thu thuần 3.927 tỷ đồng và lãi sau thuế 245 tỷ đồng, giảm lần lượt 9% và 13% so với thực hiện năm 2022. Với kết quả ước tính sau 10 tháng, công ty đã thực hiện gần 72% chỉ tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận.

BVH sắp chi hơn 708 tỷ đồng trả cổ tức 2022

Cũng theo Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), Tập đoàn Bảo Việt (HOSE: BVH) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11/2023. Với tỷ lệ thực hiện 9.54%/cp và 742,3 triệu cp đang lưu hành, BVH dự chi hơn 708 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông. Thời gian chi trả bắt đầu từ 28/12/2023.

Về hoạt động kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm 2023, BVH ghi nhận doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm giảm 2% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 29,464 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu phí bảo hiểm gốc (31,367 tỷ đồng) giảm 1%, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm (2,471 tỷ đồng) tăng 25%. Mặt khác, chi phí bồi thường bảo hiểm tăng 7% lên hơn 28,139 tỷ đồng, khiến tổng chi phí kinh doanh bảo hiểm tăng 5% lên gần 31,165 tỷ đồng. Doanh thu giảm không đủ bù đắp chi phí tăng, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BVH lỗ gộp gần 1,701 tỷ đồng.

Dù vậy, nhờ lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 36% lên 8,078 tỷ đồng, giúp BVH bù đắp được khoản lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 1,364 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Năm 2023, BVH đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ 1,100 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2022. So với kế hoạch, Tập đoàn thực hiện được 75% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TCB

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) ở mức 42.200 đồng/cổ phiếu cũng như khuyến nghị mua.

Tác động tích cực đến định giá của VCSC từ việc cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024 bị ảnh hưởng bởi (1) mức giảm 4,1% trong dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 của chúng tôi (với mức giảm tương ứng là -0,7%/-1,8%/ -10,8%/-5,3%/-1,0% cho năm 2023/2024/2025/2026/2027) và (2) việc chúng tôi giảm giả định về P/B mục tiêu của TCB từ 1,2x xuống 1,1x dựa trên Mô hình tăng trưởng Gordon (GGM).

VCSC giảm dự báo lợi nhuận giai đoạn 2023-2027 chủ yếu do (1) giảm dự báo thu nhập từ lãi (NII) thêm 4,5% do giảm giả định NIM trung bình từ 4,78% xuống 4,51%, (2) giảm dự báo thu nhập phí ròng (NFI) thêm 1,3% do mức giảm trong thu nhập phí bancassurance và (3) tăng dự báo tổng chi phí dự phòng thêm 3,7%. Giả định trung bình của chúng tôi cho chi phí tín dụng giai đoạn 2023-2027F là 0,98%.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu ACV

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) khuyến nghị khả quan nhưng điều chỉnh giảm 7% giá mục tiêu cho Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV - UPCoM) do điều chỉnh giảm 10%/11% dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số lần lượt cho các năm 2024-2025 (không bao gồm đóng góp từ tài sản hàng không do Nhà nước đầu tư), được bù đắp một phần do chúng tôi cập nhật mô hình định giá từ giữa năm 2024 sang cuối năm 2024.

Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số năm 2023 thêm 12% do doanh thu hàng không và lãi ngoại hối từ việc đánh giá lại nợ vượt kỳ vọng của chúng tôi, bị ảnh hưởng một phần bởi dự phòng nợ xấu cao hơn. Tuy nhiên, chúng tôi điều chỉnh cắt giảm dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số các năm 2024/25 chủ yếu do giả định dự phòng nợ xấu cao hơn.

Chúng tôi dự báo tổng dự phòng nợ xấu là 5,4 nghìn tỷ đồng cho giai đoạn 2023-2025, tương đương 15% tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (EBIT) trong giai đoạn này. Chúng tôi kỳ vọng ACV sẽ thu hồi phần lớn khoản phải thu này trong giai đoạn 2026-2028.