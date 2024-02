Nhận định chứng khoán 22/2: Thị trường có khả năng rung lắc và điều chỉnh mạnh

Khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu BSR

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) giảm 4% giá mục tiêu cho CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (mã cổ phiếu BSR) xuống 19.600 đồng/cổ phiếu và hạ khuyến nghị từ khả quan xuống phù hợp thị trường. Giá mục tiêu thấp hơn của chúng tôi là do dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2024-2028 của VCSC thấp hơn 4,3% (tương ứng -8,0%/-7,5%/0%/0%/0% vào các năm 2024/25/27/28). Tổng LNST sau lợi ích CĐTS thấp hơn do VCSC loại bỏ giả định hoàn nhập khoản dự phòng tồn kho trong giai đoạn 2024-2025, ảnh hưởng đến giả định crack spread nhiên liệu phản lực A1 cao hơn của VCSC vào năm 2024.

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo năm 2024 sẽ giảm 20% so với cùng kỳ năm trước còn 6.800 tỷ đồng do sản lượng thương phẩm giảm 15% so với cùng kỳ năm trước vì kế hoạch bảo trì (50 ngày trong tháng 3 và tháng 4) và crack spread giảm YoY từ mức cơ sở cao của năm 2022.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 22/2 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC dự báo biên lọc dầu (GRM) cao là 8,1 USD/thùng vào năm 2024 do thị trường lọc dầu thắt chặt. VCSC kỳ vọng GRM sẽ trở về mức bình thường 5,4 USD/thùng vào giai đoạn 2025-2027. VCSC tin rằng GRM này sẽ hỗ trợ đủ dòng tiền trong 5 năm tới cho một dự án nâng cấp và mở rộng (1,3 tỷ USD) nhằm tăng sản lượng thêm 15% và BSR duy trì thị phần tại Việt Nam.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu TPB

VCSC tăng 10,7% giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (mã cổ phiếu TPB) lên 21.700 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị khả quan. Giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu do tăng dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 thêm 1,9% và VCSC tăng P/B mục tiêu cho TPB từ 1,10 lần lên 1,20 lần. Giá mục tiêu của VCSC tương ứng P/B dự phóng năm 2024 là 1,24 lần.

VCSC tăng 1,9% dự báo LNST giai đoạn 2024-2028 (-2,6%/0,0%/+0,5%/+1,3%/+10,3% cho năm 2024/2025/2026/2027/2028) chủ yếu do tín dụng tăng trưởng mạnh hơn dự kiến trong năm 2023, dẫn đến dự báo tổng dư nợ tín dụng giai đoạn 2024-2028 của VCSC tăng 7,1% so với dự báo trước đây và dẫn đến thu nhập lãi ròng (NII) tăng 13,3%. Những yếu tố này bù đắp cho mức giảm 16,1% của dự báo thu nhập ngoài lãi (NOII)và mức tăng 9,3% dự báo chi phí từ HĐKD (OPEX) .

Khuyến nghị tăng tỷ trọng dành cho cổ phiếu STB

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) cho biết, lợi nhuận trước thuế quý IV và cả năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (mã cổ phiếu STB) ghi nhận tăng đáng kể, lần lượt là 2.755 tỷ đồng (tăng 45%) và 9.595 tỷ đồng (tăng 51%), nhờ chi phí dự phòng giảm mạnh.

Lũy kế cả năm 2023, thu nhập lãi thuần tăng 29%, biên lãi ròng (NIM) tiếp tục xu hướng tăng, đạt 3,8% (tăng 0,4 điểm phần trăm so với năm ngoái nhờ tỷ suất sinh lời tài sản cao 9,6%). STB là một trong số ít ngân hàng có tỷ NIM mở rộng trong năm 2023. Trong khi đó, tổng thu nhập hoạt động đi ngang so với năm 2022, đạt 26.173 tỷ đồng do sự sụt giảm từ thu nhập hoạt động dịch vụ.

Tỷ lệ nợ xấu tính đến ngày 31/12/2023 đạt 2,28%, tăng nhẹ so với mức 2,20% cuối quý III/2023 và STB đã tăng cường gia tăng bộ đệm dự phòng cao hơn trong năm.

Agriseco kỳ vọng kết quả kinh doanh năm 2024 tiếp tục đà tăng trưởng nhờ: STB có tỷ lệ trích lập dự phòng cao sẽ có nhiều dư địa mở rộng lợi nhuận khi thu hồi các khoản nợ xấu sau khi hoàn tất Đề án tái cơ cấu năm 2024, từ đó gia tăng nguồn vốn và mở ra triển vọng tăng trưởng dài hạn cho ngân hàng; tăng trưởng tín dụng cao và kết quả từ tái cấu trúc; Mặt bằng định giá hấp dẫn tại mức P/B 1,2x lần.

Do đó, Agriseco khuyến nghị tăng tỷ trọng cổ phiếu STB với giá mục tiêu 36.000 đồng/cổ phiếu (upside 17%).