Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/11

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) vừa nâng giá mục tiêu cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) thêm 3,7% lên 108.500 đồng/CP và điều chỉnh khuyến nghị từ khả quan lên mua.

Giá mục tiêu cao hơn của chúng tôi chủ yếu là do (1) tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá của chúng tôi sang cuối năm 2024 và (2) điều chỉnh giảm giả định của chúng tôi về chi phí vốn chủ sở hữu của VCB do cập nhật hệ số beta. Những diễn biến trên bị ảnh hưởng một phần bởi mức giảm tổng cộng 9,8% trong dự báo lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2023-2027 (với mức thay đổi lần lượt là -8,0%/-9,4%/-5,0%/-21,3%/-3,5% vào các năm 2023/2024/2025/ 2026/2027). VCSC duy trì P/B mục tiêu ở mức 3,30x sau phát hành riêng lẻ.

Chúng tôi điều chỉnh giảm 8,0% ở cả dự báo lợi nhuận tối thiểu (LNTT) và LNST sau lợi ích CĐTS năm 2023, xuống lần lượt 43,1 nghìn tỷ đồng (+15,4% so với cùng kỳ năm trước) và 34,5 nghìn tỷ đồng (+15,3% so với cùng kỳ năm trước). VCB đã điều chỉnh giảm kế hoạch tăng trưởng LNTT từ 15% xuống 10% so với cùng kỳ năm trước tại cuộc họp gặp gỡ NĐT gần đây. VCSC nhận thấy VCB đã vượt mục tiêu kế hoạch lợi nhuận khoảng 15% trong 3 năm gần đây.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTR

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) tăng giá mục tiêu cho Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR) thêm 15% và duy trì khuyến nghị mua.

Giá mục tiêu cao hơn của VCSC chủ yếu đến từ (1) định giá EV/EBITDA theo mô hình tổng của từng phần (SoTP) cao hơn 11% nhờ mảng towerco được định giá cao hơn 21% và (2) định giá theo mô hình chiết khấu dòng tiền (CKDT) cao hơn 18% nhờ chúng tôi mở rộng phạm vi dự báo từ giai đoạn 2023-2027 trước đây thành giai đoạn 2024-28, với mức tăng trưởng LNST sau lợi ích CĐTS năm 2028 dự kiến đạt 15% so với cùng kỳ năm trước.

Chúng tôi cho rằng mức định giá EV/EBITDA của mảng towerco cao hơn 21% nhờ việc chúng tôi sử dụng EBITDA năm 2024 so với EBITDA trung bình trong giai đoạn 2023-24 như trước đây, trong khi mức tăng trưởng dự kiến cho năm 2024 là 40% YoY. Triển vọng tăng trưởng mạnh được thúc đẩy bởi giả định cao hơn đối với số lượng trạm viễn thông mới trong năm 2024 của chúng tôi (3.500 trạm so với mức 2.100 trước đây). Do đó, sự đóng góp của mảng towerco trong định giá EV/EBITDA theo mô hình SoTP, vốn có hệ số EV/EBITDA mục tiêu cao hơn các mảng khác, đã tăng lên 36% so với mức 33% trước đây.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu STB

Theo Công ty Chứng khoán SSI (SSI), việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã STB – sàn HOSE) có dự định trở thành cổ đông của Bamboo Airways (OTC: BAV), hãng hàng không đang trong quá trình tái cơ cấu, làm dấy lên một số lo ngại về mặt quản trị doanh nghiệp khi mà ngân hàng vẫn chưa hoàn thành xong đề án cơ cấu của mình.

Tuy nhiên, SSI vẫn tin rằng STB hoàn toàn có thể kết thúc đề án tái cơ cấu trước thời hạn đề ra, cụ thể là trước năm 2025. Điều này sẽ giúp ngân hàng giải quyết được 590 triệu cổ phiếu đang bị phong tỏa tại VAMC.

Mặc dù SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu STB, nhưng SSI hạ giá mục tiêu 1 năm xuống còn 34.000 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 16%). Việc giảm 9,3% giá mục tiêu so với báo cáo trước đó của SSI nhằm phản ánh rủi ro quản trị doanh nghiệp cũng như điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2024.