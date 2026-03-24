Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 24/3

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT

Công ty CP FPT (FPT – sàn HSX) công bố thông tin kể từ 1/1/2026 sẽ không hợp nhất FPT Telecom JSC (FOX – sàn HOSE) vào báo cáo tài chính của FPT với tư cách là công ty con mà ghi nhận là công ty liên kết, với lợi ích được ghi nhận tương ứng với tỷ lệ sở hữu (45,66%). FPT và Bộ Công an hiện là hai cổ đông lớn nhất tại FOX. Trong 2025, phần sở hữu của Tổng công ty Đầu tư Vốn Nhà nước (50,17%) tại FOX đã được chuyển giao cho Bộ Công an. Theo Công văn số 1906 ngày 18/3/2026 của Cục Kế hoạch và Tài chính của Bộ Công an, sau khi hoàn tất chuyển giao, chủ sở hữu mới sẽ thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với FOX, bao gồm việc hợp nhất báo cáo tài chính.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) dự phóng sự thay đổi này có thể sẽ làm thu hẹp bảng cân đối kế toán, lợi nhuận trước thuế (LNTT), lợi nhuận sau thuế (LNST) của FPT do FOX không còn đóng góp toàn bộ, tuy nhiên, có thể sẽ không có thay đổi lớn về LNST sau cổ đông không kiểm soát (NPATMI) vì NPATMI của FPT trước năm 2026 cũng đã trừ lợi ích cổ đông thiểu số tại FOX.

ACBS duy trì dự phóng doanh thu thuần trên cơ sở so sánh đồng nhất ở mức 57.675 tỷ đồng (-17,7% so với cùng kỳ; +14% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh đồng nhất), LNTT 11.677 tỷ đồng (-10,5% so với cùng kỳ; +15,5% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh đồng nhất) và NPATMI 10.696 tỷ đồng (+14,1% so với cùng kỳ) cho FPT trong năm 2026. Các dự phóng này được đưa ra dựa trên giả định rằng việc FOX được ghi nhận với tư cách là công ty liên kết sẽ duy trì trong thời gian tới, mặc dù không loại trừ khả năng có thể có thêm những thay đổi.

FPT cũng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu thuần dự kiến 58.580 tỷ đồng (+15,8% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh đồng nhất) và LNTT 11.629 tỷ đồng (+15% so với cùng kỳ trên cơ sở so sánh đồng nhất). Trong đó, mảng công nghệ dự kiến tăng trưởng doanh thu 18,4% và LNTT tăng 24,9% so với cùng kỳ và mảng giáo dục, đầu tư & khác có doanh thu dự kiến giảm 3,3% và LNTT tăng 1,3% so với cùng kỳ. Do đó, ACBS khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT và duy trì giá mục tiêu đến cuối 2026 cho cổ phiếu là 118.000 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FOX

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), trong 2025, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FOX – sàn HOSE) ghi nhận doanh thu tăng 13,7% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh tích cực mảng băng rộng cố định. Trong đó, thị phần cải thiện nhờ gói sản phẩm chất lượng cùng việc mở rộng địa bàn sang các thành phố cấp 2, APRU cũng ghi nhận tăng nhờ tăng giá gói cước cho thuê bao mới và bán chéo các dịch vụ đi kèm. Theo đó, biên lợi nhuận (LN) cải thiện đáng kể hỗ trợ LN ròng tăng 22% so với cùng kỳ.

Nhìn sang Quý 1/2026, chiến lược tăng trưởng được duy trì, doanh nghiệp bổ sung nhiều sản phẩm chất lượng nhằm thu hút khách hàng như gói truyền hình với độc quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh, doanh thu là LN ròng tăng ổn định 10,6% so với cùng kỳ và 13% so với cùng kỳ theo ước tính của MBS.

Triển vọng 2026-2027: Băng rộng cố định tiếp tục là điểm tựa tăng trưởng MBS kỳ vọng doanh thu FOX 2026-2027 tăng trưởng ~10% CAGR, với động lực chính vẫn đến từ hoạt động kinh doanh hiệu quả ở mảng băng rộng cố định. Trong đó, ước tính thuê bao băng rộng cố định cả nước tăng ~4%/năm, và thị phần của FPT có thể cải thiện nhẹ nhờ chất lượng sản phẩm tốt, doanh nghiệp được đánh giá cao về yếu tố trải nghiệm của người dùng và chăm sóc khách hàng. APRU kỳ vọng cũng tăng ~5%/năm nhờ tăng giá cước internet và tăng cường bán chéo các dịch vụ về truyền hình, smarthome, cloud.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/3 VOV.VN - Công ty chứng khoán vừa đưa ra khuyến nghị một số mã cổ phiếu cần quan tâm cho phiên giao dịch hôm nay 23/3.

Đối với mảng Trung tâm dữ liệu (DC), kỳ vọng tăng trưởng kép ~35% giai đoạn 2026 - 2027 nhờ Fornix HCM02 dần hoạt động tối đa công suất, tuy nhiên MBS ước tính đóng góp vào doanh thu và LNTT chỉ đạt khoảng 6-8%. Nhìn về dài hạn, triển vọng mảng DC được đánh giá tích cực khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, nhờ nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu tăng nhanh trong bối cảnh chuyển đổi số, điện toán đám mây và AI bùng nổ. Tận dụng hệ sinh thái công nghệ, khách hàng của FPT, cộng với việc về tay Bộ Công An có thể mở ra không gian phát triển mới, đặc biệt trong các dự án hạ tầng số phục vụ quản trị nhà nước và dịch vụ công.

MBS khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu FOX với giá mục tiêu 93.000 đồng/cổ phiếu (Tiềm năng tăng giá bao gồm tỷ suất cổ tức đạt 20%). MBS áp dụng phương pháp định giá FCFF (WACC: 10%, CoE: 12%) và P/E với tỷ trọng tương đương. FOX có mô hình kinh doanh ổn định về dòng tiền, các yếu tố giúp cải thiện biên LN đóng vai trò quan trọng để phản ánh sức mạnh của doanh nghiệp.

MBS áp dụng mức P/E mục tiêu 2026-2027 là 16x, tương đương mức trung bình 2 năm của doanh nghiệp, đồng thời khá phù hợp khi so sánh với các doanh nghiệp cùng ngành (Trung bình đạt 16.0x). Trong những năm trở lại đây, FOX đang có xu hướng giao dịch trên vùng P/E trung bình, nhờ các triển vọng mới từ mảng trung tâm dữ liệu, và tiềm năng mở rộng khi được sở hữu lại bởi Bộ Công An.

