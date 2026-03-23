Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/3

Khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu HSG

Theo Công ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV), CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực tôn mạ tại Việt Nam. Trong Quý 1/NĐTC 2026, kết quả kinh doanh HSG suy yếu rõ rệt khi chỉmớihoàn thành lần lượt 22% và 12% mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm. Động lực chính trong năm 2026 đến từ sản lượng tiêu thụ nội địa với “vũ khí” Hoa Sen Home, trong khi sản lượng xuất khẩu có thể sụt giảm do rủi ro thuế quan toàn cầu. Bằng phương pháp định giá DCF, SSV định giá cập nhật cổ phiếu HSG ở mức 15.300 đồng.

HSG đang thực hiện tái cấu trúc Hoa Sen Homes để hướng tới IPO trong tương lai. Hiện tại, HSG đang trong quá trình chuyển đổi giấy đăng ký kinh doanh chi nhánh các tỉnh từ HSG Group sang HSH, dự kiến hoàn tất vào tháng 9/2026. Bên cạnh đó, HSH đặt kế hoạch mở rộng lên 165 siêu thị vào năm 2026 và 300 siêu thị đến năm 2030. SSV kỳ vọng việc tái cấu trúc HSH sẽ là bước đi chiến lược nhằm khai thác hiệu quả thị trường nội địa trong bối cảnh thịtrường xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn.

SSV dự phóng doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) của doanh nghiệp đạt lần lượt 35,688 tỷ đồng (-2% so với cùng kỳ năm trước) và 708 tỷ đồng (-3% so với cùng kỳ năm trước) trong niên độ tài chính 2026.

Rủi ro: Rủi ro sụt giảm thị phần; Rủi ro biến động giá thép HRC; Rủi ro thị trường bất động sản trong nước bất ổn; Rủi ro xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Châu Âu.

Khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu HAH

Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) khuyến nghị theo dõi đối với cổ phiếu của Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) với mức giá mục tiêu là 63.200 đồng/cổ phiếu, cao hơn 12,1% so với giá đóng cửa ngày 17/3 (bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền FCFE và FCFF). Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu HAH ở mức giá 52.700 đồng/cổ phiếu tương đương mức sinh lời kỳ vọng 20%.

Triển vọng kết quả kinh doanh: Triển vọng về doanh thu: Giai đoạn 2026F-2027F, FPTS ước tính doanh thu trung bình đạt 5.189 tỷ đồng, tăng 1,9% so với năm 2025. Nguyên nhân là do giá cước vận tải trung bình giảm lần lượt 3% và 5% so với cùng kỳ năm trước trong bối cảnh dư cung tàu.

Giai đoạn 2028F-2030F, ước tính doanh thu phục hồi với CAGR đạt 6,2%, nhờ tăng trưởng nguồn cung tàu chậm lại trong khi hoạt động thương mại phục hồi thúc đẩy nhu cầu vận tải container.

Cụ thể: Mảng khai thác tàu: Doanh thu ước tính tăng trưởng CAGR đạt 6,9% nhờ giá cước vận tải trung bình đạt 4,1 triệu đồng/TEU, phục hồi 13,8% so với giai đoạn 2026F-2027F. Mảng khai thác cảng: Doanh thu ước tính tăng trưởng CAGR đạt 1,9% nhờ nguồn hàng từ đội tàu của HAH. Mảng này tiếp tục đóng vai trò phụ trợ cho mảng khai thác tàu với tỷ trọng đóng góp 5,4% doanh thu cho doanh nghiệp.

Triển vọng về lợi nhuận: Lợi nhuận dự kiến đi ngang trước khi phục hồi vào 2028F. FPTS ước tính lợi nhuận sau thuế trung bình 2026F-2027F giảm 2,9% so với 2025, do giá cước vận tải trung bình giảm và chi phí lãi vay tăng khi doanh nghiệp mở rộng vay nợ đầu tư đội tàu. Từ 2028F-2030F, lợi nhuận kỳ vọng tăng trưởng với CAGR đạt 10,9% nhờ thị trường vận tải container tái cân bằng và giá cước phục hồi.

Yếu tố theo dõi: Giá cước vận tải suy giảm: giai đoạn 2026F-2027F, thị trường vận tải tiếp tục dư cung khi tăng trưởng nguồn cung tàu (3,5-3,6% so với cùng kỳ năm trước) cao hơn so với nhu cầu vận chuyển (2,5-3% so với cùng kỳ năm trước) khiến giá cước vận tải trung bình của HAH giảm 3-5% so với cùng kỳ năm trước.

Chính sách thuế quan từ Mỹ: Việc Mỹ áp thuế toàn cầu 10% với thời hạn 150 ngày (áp dụng từ 24/02/2026) giúp cải thiện tâm lý thị trường và hỗ trợ sản lượng vận tải container của HAH tích cực hơn trong 1H2026.

Lãi suất cho vay tăng: Sau hai năm gần đây, dư nợ của HAH đạt mức 2.200 tỷ đồng, tăng 62,4% so với trung bình giai đoạn 2022-2023 để đầu tư đội tàu. FPTS ước tính nếu lãi suất cho vay tăng 1% thì lợi nhuận sau thuế giảm 1,5-2% trong giai đoạn 2026F-2027F.