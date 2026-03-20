Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/3

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu BID

Công ty Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID – sàn HOSE) với giá mục tiêu 47.720 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 18,5%.

Luận điểm đầu tư: Định giá P/B của BID đã ở xu hướng giảm kể đầu năm 2022 cho tới nay, tương ứng giảm từ mức 2,7 lần xuống nhỉnh 1,7 lần. Mức định giá hiện tại đang chiết khấu sâu so với mức bình quân 5 năm là 2,2 lần. NHSV tin rằng, định giá của BID hoàn toàn có thể quay lại mốc định giá P/B trên 2 lần do năm 2026 sẽ là cao điểm của tăng trưởng tín dụng khi chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cao trên 10% với hàng loạt dự án đầu tư công được thi công.

Hưởng lợi từ thúc đẩy đầu tư công trong năm 2026: BID kỳ vọng hưởng lợi từ việc Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công nhờ vị thế ngân hang quốc doanh, có lợi thế trong tài trợ các dự án hạ tầng quy mô lớn và các doanh nghiệp nhà nước. Việc giải ngân đầu tư công tăng tốc sẽ hỗ trợ tăng trưởng tín dụng trung – dài hạn, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ các dịch vụ đi kèm như bảo lãnh, thanh toán và quản lý dòng tiền.

Tiềm năng lớn từ thương vụ phát hành riêng lẻ. BID dự báo sẽ phát hành riêng lẻ nốt 7.2% còn lại trong 9% vốn điều lệ đã chốt theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2023. Dự kiến sau khi hoàn thành phát hành, công ty có thể cải thiện được hệ số an toàn vốn CAR giúp công ty mở rộng thêm tăng trưởng tín dụng và chuẩn bị cho các yêu cầu vốn khắt khe hơn theo Basel III giai đoạn 2026-2030.

Rủi ro đầu tư: Chất lượng tài sản còn nhiều rủi ro Tỷ lệ đòn bẩy/VCSH của BID rất cao lên đến hơn 19 lần cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết cho thấy 1. Mức độ rủi ro rất lớn của ngân hàng nếu có khủng hoảng xảy ra và 2. Công ty không thể trả cổ tức tiền mặt cao do nhu cầu vốn là rất lớn.

Áp lực cạnh tranh khủng khiếp từ các NHTMCP: NHTMCP có lợi thế tăng trưởng tín dụng cao hơn BID do tính linh hoạt cao trong quản trị và tăng vốn, ít ràng buộc bởi sở hữu Nhà nước nên ra quyết định nhanh, dễ phân bổ tín dụng vào các phân khúc sinh lời cao như bán lẻ và SME, trong khi BID vừa bị hạn chế tăng vốn cấp 1 vừa phải gánh vai trò chính sách, khiến dư địa và tốc độ mở rộng tín dụng thường thận trọng hơn.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG

Theo Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco), Quý 4/2025, doanh thu của công ty CP Đầu tư Nam Long (NLG – sàn HSX) đạt 1.704 tỷ đồng (-73% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế (LNST) cổ đông công ty mẹ đạt 348 tỷ (-30% so với cùng kỳ). Trong kỳ, NLG tập trung bàn giao Southgate, Cần Thơ và Izumi City. Luỹ kế cả năm, doanh thu giảm 22% nhưng LNST cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ chủ yếu nhờ ghi nhận gần 500 tỷ đồng tiền chuyển nhượng 15% cổ phần Izumi City trong Quý 4.

Doanh số bán hàng tích cực 2025 kỳ vọng hỗ trợ KQKD 2026-2027: Trong năm 2025, doanh số ký bán của NLG ghi nhận đạt 11.855 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ, nhờ tập trung bàn giao các dự án Southgate, Cần Thơ và bắt đầu bàn giao Mizuki Park - Trellia Cove thấp tầng và Izumi City – Canaria. Đây sẽ là nguồn thu tiềm năng cho giai đoạn 2026-2027. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu doanh số bán hàng năm 2026 khoảng 20.000 tỷ đồng từ các dự án hiện hữu như Southgate, Mizuki Park, Cần Thơ, Izumi City và các dự án mới được cấp phép như Elyse Island – Paragon, VSIP Hải Phòng, Waterpoint GĐ2. Tuy nhiên, trong bối cảnh tín dụng BĐS hạn chế và mặt bằng lãi suất cho vay có xu hướng tăng, chúng tôi đánh giá doanh số bán hàng trong năm 2026 dự báo duy trì ổn định so với năm 2025 nhờ danh mục sản phẩm tập trung ở phân khúc trung cấp, có nhu cầu ở thực cao.

Định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng: Nam Long sở hữu quỹ đất gần 700ha, tập trung chủ yếu tại các khu vực vệ tinh của TP. Hồ Chí Minh như Long An, Đồng Nai, Cần Thơ và Bình Chánh. Phần lớn quỹ đất của NLG được tích lũy từ sớm với chi phí thấp, tạo lợi thế cho doanh nghiệp khi giá đất đang gia tăng trong những năm gần đây. Xu hướng giãn dân và phát triển đô thị đa trung tâm tại các khu vực vệ tinh TP. Hồ Chí Minh, cùng việc phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng trung tâm với các địa bàn giáp ranh đang hỗ trợ thúc đẩy nhu cầu nhà ở tại các thị trường trên. Trong khi đó, chỉ số P/B của NLG hiện ở mức 1.0x lần, thấp hơn bình quân 5 năm quá khứ (1,7x lần), cho thấy định giá hiện tại tương đối hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trung và dài hạn của doanh nghiệp.

Với nền tảng quỹ đất lớn và cơ cấu sản phẩm tập trung vào phân khúc trung cấp có nhu cầu ở thực cao hỗ trợ thúc đẩy tiến độ bán hàng và định giá ở vùng hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng trung-dài hạn, Agriseco khuyến nghị mua đối với cổ phiếu NLG với giá mục tiêu 35.000 đồng/cổ phiếu.

