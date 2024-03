Nhận định chứng khoán 26/3: Thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VEA

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) duy trì khuyến nghị mua khi đánh giá cao mức độ thâm nhập của Tổng Công ty CP Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEA) với thị trường xe máy của Việt Nam, mức tăng trưởng dài hạn về tiêu thụ ô tô trong nước, cùng với lợi suất cổ tức cao.

VCSC điều chỉnh giảm 5% giá mục tiêu khi chúng tôi điều chỉnh giảm 5% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) giai đoạn 2024-2028 (mức giảm của chúng tôi lần lượt là 7%/4%/3% trong các năm 2024/2025/2026), do dự báo về lợi nhuận từ HĐKD và thu nhập từ lãi ở cấp độ công ty mẹ của VEA thấp hơn.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 26/3 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC dự báo CAGR sản lượng xe ô tô và xe máy lần lượt đạt 15%/6% cho trong giai đoạn 2023-28, vì kỳ vọng vào sự phục hồi trong niềm tin và chi tiêu của người tiêu dùng trong giai đoạn 2024-2025, cũng như triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngành ô tô tại Việt Nam.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VNM

VCSC nâng giá mục tiêu thêm 1% lên 76.500 đồng/cổ phiếu và duy trì khuyến nghị khả quan cho CTCP Sữa Việt Nam (VNM).

VCSC nâng giá mục tiêu chủ yếu do điều chỉnh tăng dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2026-2028 thêm 3%. Tuy nhiên, VCSC giảm 4% dự báo tổng LNST sau lợi ích CĐTS giai đoạn 2026-2028. Điều này là do VCSC tăng tổng chi phí bán hàng trong giai đoạn 2024-2025 lên 7% vì VCSC kỳ vọng công ty sẽ chi tiêu marketing cao hơn để thúc đẩy các hoạt động tái định vị của VNM, đặc biệt là ở phân khúc sữa nước và sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh. VCSC tin rằng điều này sẽ hỗ trợ VNM dần lấy được thị phần trong những năm tiếp theo.

VCSC tiếp tục đánh giá cao khả năng sinh lời vượt trội và chi trả cổ tức ổn định của VNM. VCSC dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) doanh thu giai đoạn 2024-2028 là 5% cho VNM, nhờ thu nhập khả dụng của người dân tăng do thị trường lao động phục hồi. Ngoài ra, VCSC dự báo CAGR EPS là 9% trong giai đoạn 2024-2028.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu TPB

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), trong quý IV/2023, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã cổ phiếu TPB) đã cải thiện lên mức 3.996 tỷ đồng (tăng 35% so với quý trước và 43,8% so với cùng kỳ) khiến tổng thu nhập hoạt động đạt 4.443 tỷ đồng (tăng 5,4% so với quý trước và 21,3% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, do ngân hàng vẫn duy trì mức trích lập cao đạt 1.843 tỷ đồng (tăng 12% so với cùng kỳ) nên lợi nhuận trước thuế giảm sâu chỉ còn 630 tỷ đồng (giảm 66,9% so với cùng kỳ). Lũy kế cả năm 2023, lợi nhuận trước thuế giảm mạnh 28,7% so với cùng kỳ, đạt 5.589 tỷ đồng.

Hạn mức tín dụng của TPBank được NHNN cấp trong năm 2024 là 15.75%. Chúng tôi cho rằng ngân hàng sẽ hoàn thành mức room được giao, động lực trong nửa đầu năm sẽ đến từ nhóm KHDN nhờ triển vọng tích cực của hoạt động xuất khẩu và đầu tư công; trong khi nửa cuối năm kỳ vọng kinh tế phục hồi cùng với nhu cầu tiêu dùng gia tăng sẽ cải thiện kết quả kinh doanh ở nhóm KHCN.

Chi phí vốn (COF) sẽ giảm mạnh do: Các khoản tiền gửi lãi suất cao giao đoạn quý II/2022 – quý II/2023 kỳ hạn 12 tháng sẽ đáo hạn vào nửa đầu năm 2024; Lãi suất huy động dự báo vẫn duy trì ở mức thấp; và Tỷ lệ CASA cải thiện.

Dự báo chất lượng tài sản sẽ cải thiện nhẹ trong bối cảnh kinh tế phục hồi, thị trường BĐS ấm lên. Tuy nhiên, áp lực trích lập dự phòng sẽ chỉ giảm nhẹ do số dư nợ xấu vẫn còn khá cao so với giai đoạn trước (NPL ~1%) khiến ngân hàng vẫn phải đẩy mạnh trích lập và xử lý nợ xấu để kiểm soát chất lượng tài sản.

Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu TPB. Giá mục tiêu cho năm 2024 là 22.400 đồng/cổ phiếu, cao hơn 19,6% so với giá tại ngày 21/3/2024.