Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/12

Nhận định chứng khoán 7/12: VN-Index có thể kiểm định lại mức kháng cự 1.133

Khuyến nghị nắm giữ dành cho cổ phiếu NT2

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) vừa có Báo cáo cập nhật 3 quý năm 2023 Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2. Theo đó, doanh thu quý III/2023 của CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2 – sàn HOSE) đạt 816 tỷ đồng (giảm 62,3% so với cùng kỳ); lợi nhuận sau thuế lỗ 123.77 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh quý III/2023 suy giảm mạnh so với cùng kỳ do NT2 bắt đầu đại tu nhà máy từ 7/9 đến 31/10 khiến phải dừng tổ máy gây ảnh hưởng nhiều đến sản lượng điện đầu ra trong kỳ.

Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Quốc tế về Xã hội và Khí hậu (IRI), El Nino có xác suất cao sẽ diễn ra trong năm 2024 trước khi chuyển sang pha trung tính. Điều này đồng nghĩa với nền nhiệt cao hơn, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ điện. Bên cạnh đó, El Nino tiếp diễn còn ảnh hưởng đến đến lượng mưa và mực nước của các hồ thuỷ điện, vì vậy huy động cho thuỷ điện sẽ giảm đi mở ra dư địa cho các nhà máy phát điện khác.

NT2 kỳ vọng vượt qua giai đoạn khó khăn trong quý III/2023 và bước vào phục hồi trong 2024 khi (1) Nhà máy đã hoàn thành đại tu và sẵn sàng cho huy động trở lại (2) LNG nhập khẩu dự kiến sẽ có mặt tại thị trường trong năm 2024 thông qua kho cảng LNG Thị Vải – Giai đoạn 1, giảm đáng kể nguy cơ thiếu khí khi các mỏ khí trong nước dần cạn kiệt (3) Hưởng lợi từ El Nino tiếp diễn thúc nhu cầu điện tăng và mở ra dư địa huy động nhiều hơn cho các nhà máy nhiệt điện.

Dựa trên định giá FCFF và EV/EBITDA, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu NT2. Giá mục tiêu là 27.700 đồng/cổ phiếu, cao hơn 11% so với giá tại ngày 6/12.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVD

Theo Báo cáo cập nhật 3 quý năm 2023 đối với Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí, KBSV cho biết, doanh thu 9 tháng năm 2023 của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD – sàn HOSE) tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. PVD không phát sinh doanh thu từ giàn đi thuê nhưng giá cước trung bình tăng khoảng 30% và hiệu suất hoạt động cải thiện mạnh, giúp cho doanh thu không bị sụt giảm nhiều.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 304 tỷ đồng so với mức lỗ 201 tỷ đồng cùng kỳ, chủ yếu do giá cước cho thuê trung bình và hiệu suất khai thác các giàn khoan tăng. Trong quý III/2023, PVD đã hoàn tất nhận khoản bồi thường 6 triệu USD do khách hàng thay đổi hợp đồng thuê.

Giá dầu thô Brent neo ở mức cao nhưng số lượng giàn khoan tại các khu vực trọng điểm trên thế giới hầu như chỉ đi ngang hoặc giảm kể từ tháng 12/2022. KBSV cho rằng nghịch lý này vẫn có thể tiếp diễn trong giai đoạn 2024-2025 do: Số đơn đặt hàng giàn tự nâng đóng mới ở mức thấp kỷ lục trong khi một lượng lớn giàn khoan có khả năng ra khỏi thị trường do quá tuổi vận hành.

Nhu cầu thuê tăng mạnh tại khu vực Trung Đông và Đông Nam Á có thể khiến thị trường thâm hụt nguồn cung giàn tự nâng. Hiệu suất hoạt động của giàn tự nâng đang quay trở lại mức năm 2014 (đỉnh của chu kỳ giá dầu gần nhất) do cán cân cung cầu thuận lợi. Các giàn tự nâng của PVD dự kiến sẽ kín lịch hoạt động tới năm 2025.

Dựa trên định giá FCFF, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu PVD. Giá mục tiêu là 34.300 đồng/cổ phiếu, tương đương mức upside 19.4% so với giá tại ngày 5/12.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu CTG

Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco) kỳ vọng kết quả kinh doanh Quý 4/2023 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (mã cổ phiếu CTG) tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Tính đến hết 30/9/22023, tăng trưởng tín dụng của CTG đạt mức 9% - cao hơn trung bình ngành 7% nhờ sự tăng trưởng tích cực cho vay của hai mảng Retail và SME, chúng tôi dự kiến CTG sẽ đẩy mạnh tín dụng trong Quý 4 này nhằm hoàn thành hạn mức tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 là 13%. Dự kiến lợi nhuận trước thuế (LNTT) cả năm 2023 của CTG đạt khoảng 23.500 tỷ đồng (+12,4% so với cùng kỳ năm trước) nhờ: Nền kinh tế vĩ mô 11 tháng của năm 2023 có nhiều tín hiệu khởi sắc và mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm sẽ thúc đẩy nhu cầu tín dụng tăng những tháng cuối năm, đặc biệt là cho vay các nhà thầu và doanh nghiệp tham gia thực hiện các dự án hạ tầng công cộng; Tỷ lệ chi phí vốn giảm theo xu hướng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn giảm và tận dụng nguồn vốn giá rẻ giúp tỷ lệ NIM cả năm của ngân hàng duy trì ổn định trên mức 3%. Chất lượng tài sản được duy trì tốt: Tỷ lệ nợ xấu của CTG đến ngày 30/9/2023 tăng nhẹ lên 1,3% từ mức 1,2% cuối Quý 2/2023 trong khi tỷ lệ hình thành nợ xấu tính đến ngày 30/9/2023 đã giảm trong bối cảnh nợ xấu toàn ngành có xu hướng tăng đến 2,2% – đây là tín hiệu tích cực cho giai đoạn chất lượng tài sản chịu áp lực nhất có lẽ đã qua. Điều này sẽ giảm áp lực trích lập dự phòng cho CTG cuối năm.

Bộ đệm vốn dồi dào cùng cơ cấu danh mục đầu tư an toàn: Nhờ việc đẩy mạnh trích lập dự phòng từ cuối năm 2022, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của CTG tính đến ngày 30/9/2023 đạt mức 172% - đứng thứ hai trong hệ thống. Bên cạnh đó, danh mục đầu tư của CTG tương đối an toàn với lượng trái phiếu Chính phủ và trái phiếu từ các tổ chức tín dụng chiếm tới 97,5% danh mục trái phiếu.

Agriseco khuyến nghị mua cổ phiếu CTG với giá mục tiêu là 30.000 đồng/cổ phiếu.