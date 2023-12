Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/12

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GAS

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu GAS, với mức giá mục tiêu mới cho GAS là 96.000 đồng/cp (upside 25,5% so với giá đóng cửa ngày 30/11 là 76.500 đồng/cp). BSC điều chỉnh giá mục tiêu xuống so với báo cáo gần nhất do doanh nghiệp đã chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, và thêm LNG Thị Vải vào dự phóng kể từ 2025.

Dự báo kết quả kinh doanh: Năm 2024, BSC dự phóng doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế (LNST) của GAS lần lượt đạt 93.636 tỷ đồng (+3,7% so với cùng kỳ năm trước) và 13.379 tỷ đồng (+10,7% so với cùng kỳ năm trước), tương đương EPS FW = 5.717 đồng/cp dựa trên các giả định: Giá dầu Brent trung bình năm 2024 đạt 80 USD/thùng; Sản lượng tiêu thụ khí khô đạt 8.4 tỷ m2 (+3.8% so với cùng kỳ năm trước), và LPG đạt 1.95 triệu tấn LPG (+1% so với cùng kỳ năm trước); Chưa đưa kho cảng LNG Thị Vải vào dự phóng năm 2024.

Luận điểm đầu tư: Lợi nhuận của GAS dự kiến sẽ khả quan hơn kể từ cuối 2023, nhờ sản lượng huy động từ các nhà máy điện phục hồi. Các dự án LNG được đẩy mạnh sẽ đem lại tiềm năng tăng trưởng cho GAS trong trung dài hạn. Dự án Lô B - Ô Môn sẽ bổ sung nguồn khí cho GAS kể từ năm 2027 trở đi

Rủi ro: Giá dầu và giá khí trên xu hướng giảm có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của GAS; Các dự án mỏ khí trọng điểm bị chậm tiến độ.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT

BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu FPT giá mục tiêu = 108.000 đồng/cp (tương đương upside +19% so với giá đóng cửa ngày 1/12) dựa trên: năm định giá cơ sở là năm 2024 nhằm phản ánh triển vọng duy trì đà tăng trưởng mạnh tại thị trường Nhật Bản, APAC và kỳ vọng hồi phục tại thị trường Mỹ; P/E mục tiêu = 18 lần tương đương giai đoạn có cùng tăng trưởng.

Quan điểm đầu tư: Định giá hấp dẫn để mua vào khi FPT đang được giao dịch ở mức P/E FW 2024 = 15 lần thấp hơn tương đối so với giai đoạn có cùng tăng trưởng 18 – 19 lần. Triển vọng tăng trưởng +20% so với cùng kỳ năm trước trong 2024, với động lực chính đến từ khối công nghệ +24% so với cùng kỳ năm trước và khối giáo dục +32% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, BSC dự báo FPT ghi nhận doanh thu thuần và LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số lần lượt đạt 52.880 tỷ đồng (+20,2% so với cùng kỳ năm trước) và 6.334 tỷ đồng (+19,3% so với cùng kỳ năm trước), thay đổi lần lượt -0.4%/-1% so với báo cáo trước đó, và tương đương EPS FW 2023 = 4,895 đồng/cp, PE FW 2023 = 18.5

Năm 2024, BSC dự báo FPT ghi nhận doanh thu thuần và LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số lần lượt đạt 63.710 tỷ đồng (+20,5% so với cùng kỳ năm trước) và 7.628 tỷ đồng (+20,4% so với cùng kỳ năm trước), thay đổi lần lượt -0.2%/-1% so với báo trước đó, và tương đương EPS FW 2024 = 5,896, PE FW 2024 = 15 lần.

Rủi ro: Nhu cầu đầu tư công nghệ thông tin thấp hơn kỳ vọng ở các thị trường Nhật Bản, APAC. Bên cạnh đó, thị trường Mỹ phục hồi chậm hơn kỳ vọng.

Khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HHV

BSC khuyến nghị mua đối với cổ phiếu HHV với giá trị hợp lý cho năm 2024 là 17.600 đồng/cp (Upside 24% so với giá đóng cửa ngày 30/11), dựa trên phương pháp định giá từng phần SOTP với P/E mục tiêu năm 2024 cho mảng xây lắp = 12x và DCF cho mảng thu phí BOT với tỷ lệ chiết khấu WACC = 10%.

HHV hiện đang được giao dịch ở mức P/E fwd 2024 = 13x, thấp hơn so với P/E trung bình 3 năm của HHV là 16.5x và thấp hơn so với P/E trung vị ngành xây dựng hạ tầng hiện tại là 36x.

Luận điểm đầu tư: HHV là doanh nghiệp niêm yết hàng đầu trong đầu tư dự án BOT, tính trên quy mô tài sản và tổng mức đầu tư các dự án BOT. Khối lượng backlog có giá trị lớn, ước đạt 3.300 tỷ đồng, gấp khoảng 6 lần doanh thu xây lắp trung bình giai đoạn 2021-2022, sẽ đảm bảo tăng trưởng mảng xây lắp cho HHV giai đoạn 2023-2025. Triển vọng dài hạn đến từ việc đầu tư 2 dự án quy mô lớn theo hình thức PPP, với tổng mức đầu tư 25.302 tỷ đồng, vào cuối năm 2023 – đầu năm 2024.

Trong năm 2023, BSC dự báo HHV ghi nhận doanh thu thuần = 2.621 tỷ đồng (+25% so với cùng kỳ năm trước), LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số = 365 tỷ đồng (+37% so với cùng kỳ năm trước), tương đương EPS fwd = 1.055 đồng/cp, P/E fwd = 13.4x, P/B fwd = 0.8x.

Sang năm 2024, BSC dự báo HHV ghi nhận doanh thu thuần = 3,161 tỷ VNĐ (+21% so với cùng kỳ năm trước), LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số = 445 tỷ đồng (+22% so với cùng kỳ năm trước), tương đương EPS fwd = 1,081 đồng/cp, P/E fwd = 13.1x, P/B fwd = 0.7x.

Cập nhật kết quả kinh doanh: Kết thúc Quý 3/2023, HHV ghi nhận doanh thu thuần đạt 674 tỷ đồng (+20% so với cùng kỳ năm trước), LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 101 tỷ đồng (+38% so với cùng kỳ năm trước).

Lũy kế 9T.2023, HHV ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.825 tỷ VNĐ (+23% yoy), LNST = 309 tỷ đồng (+29% so với cùng kỳ năm trước), hoàn thành lần lượt 74% và 91% kế hoạch kinh doanh năm.

Rủi ro: Rủi ro pha loãng khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; Tiến độ triển khai các dự án xây dựng chậm hơn so với kỳ vọng; Tỷ lệ nợ vay cao do đầu tư nhiều dự án BOT.

