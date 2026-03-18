Nhận định chứng khoán 18/3: VN-Index thử thách vùng kháng cự 1.740-1.750 điểm

Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội mở thêm vị thế mua mới

Phiên giao dịch sáng 17/3 mang lại nhiều hưng phấn cho các “chứng sĩ”, thế nhưng bữa tiệc trở nên kém sôi động hơn khi càng giao dịch về cuối phiên lại càng nhiều cổ phiếu bị đè nén bởi áp lực bán mạnh tay tới từ “phe gấu”. Mục tiêu chính của đà bán tháo tiếp tục nằm ở nhóm Dầu khí và Phân bón khi BSR, DPM và DCM – những cái tên được kỳ vọng hưởng lợi mạnh mẽ từ cuộc xung đột khu vực Trung Đông tiếp tục có ngày giao dịch kém suôn sẻ khi đóng cửa giảm kịch biên độ. Tuy nhiên, chiếm trọn spotlight trong ngày 17/3 phải nhắc đến “ông lớn” ngành Hóa chất (DGC) khi những tin tức tiêu cực liên quan tới ban lãnh đạo được công bố và chỉ sau đó vỏn vẹn 3 phút, lượng lớn cổ phiếu chất thành đống, xếp hàng chờ được “giải cứu” ở mức giá sàn.

Ở chiều ngược lại, nhóm Chứng khoán, đặc biệt là VCK, TCX đóng cửa trong sắc tím, trở thành những nhân tố dẫn dắt nhóm ngành và cùng với các Bluechip ngành Bán lẻ (MCH, MSN và MWG) giữ lại chút thành quả từ đầu phiên cho VN-Index. Độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh khi số mã tăng điểm (179 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (147 mã) và thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-25,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Chốt phiên giao dịch ngày 17/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.710,29 điểm, tăng 17,08 điểm (1,01%).

Chốt phiên giao dịch ngày 17/3, VN-Index đóng cửa ở mức 1.710,29 điểm, tăng 17,08 điểm

Phiên tăng điểm của thị trường, tuy nhiên thiếu đi yếu tố hậu thuẫn khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-25,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 885 triệu cổ phiếu (1,11%), tương đương giá trị đạt 25.464 tỷ đồng (10,22%).

Mặc dù kết phiên kém viên mãn, độ mở thị trường vẫn được bao trùm bởi sắc xanh khi có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bảo hiểm (3,03%), Thực phẩm tiêu dùng (2,61%) và Công nghệ viễn thông (2,39%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Phân bón (-6,45%), Hóa chất (-4,89%) và Dầu khí (-3,62%) là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong phiên 17/3.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), VN-Index đóng cửa trong sắc xanh sau 3 phiên giảm điểm trước đó. Tuy nhiên, biên độ tăng điểm không lớn đi kèm với thanh khoản ở mức thấp, thấp nhất từ đầu 2026 trở lại đây. Hơn nữa, đà giảm đã thu hẹp đáng kể khi đóng cửa cho thấy lực cầu không mạnh, phản ánh xu hướng của VN-Index vẫn đang trong kênh tích lũy.

“Nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, chưa vội mở thêm vị thế mua mới ở thời điểm hiện tại, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi những tín hiệu tích cực rõ ràng hơn”, chuyên gia của CSI lưu ý.

VN-Index có thể tiếp tục dao động giằng co nhằm tìm điểm cân bằng mới

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), về kỹ thuật, đồ thị ngày VN-Index ghi nhận phiên hồi phục sau nhịp giảm mạnh trước đó, hình thành cây nến tăng cho thấy lực cầu bắt đáy đã quay trở lại và giúp chỉ số cải thiện trạng thái ngắn hạn. Mặc dù vậy, VN-Index hiện vẫn đóng cửa dưới các đường trung bình quan trọng như MA10, MA20 và MA50, đồng thời mới chỉ tiệm cận lại MA5, phản ánh xu hướng ngắn hạn vẫn đang duy trì trạng thái kém tích cực và nhịp hồi phục hiện tại mang tính chất kỹ thuật nhiều hơn.

VN-Index có thể tiếp tục dao động giằng co nhằm tìm điểm cân bằng mới

Ở kịch bản trung lập, VN-Index có thể tiếp tục dao động giằng co nhằm tìm điểm cân bằng mới sau giai đoạn biến động mạnh gần đây. Khu vực 1.680–1.700 điểm hiện đóng vai trò là vùng hỗ trợ gần; nếu lực cầu tiếp tục cải thiện và giúp chỉ số giữ vững khu vực này, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật hướng lên kiểm định lại vùng 1.740–1.760 điểm. Ngược lại, nếu áp lực bán quay trở lại khiến VN-Index đánh mất vùng 1.680 điểm, rủi ro mở rộng nhịp điều chỉnh về khu vực 1.640–1.660 điểm cần được tính đến.

“Nhà đầu tư ngắn hạn nên giữ trạng thái phòng thủ, duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải đến thấp, hạn chế sử dụng margin và không mua đuổi trong các nhịp hồi kỹ thuật. Có thể cân nhắc hạ thêm tỷ trọng khi chỉ số hồi phục nhưng dòng tiền không cải thiện rõ rệt. Việc mở vị thế mới chỉ nên thực hiện với tỷ trọng nhỏ khi thị trường giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng và xuất hiện tín hiệu ổn định hơn”, chuyên gia của ASEANSC nhận định.

Đối với nhà đầu tư trung - dài hạn, ASEANSC khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế lõi ở những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, đồng thời cân nhắc giải ngân từng phần khi thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ mạnh hơn. Nhóm ưu tiên vẫn là Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Dầu khí và các cổ phiếu có thanh khoản cao, nền tảng cơ bản vững và câu chuyện tăng trưởng rõ ràng trong trung và dài hạn.

Trong khi đó, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, chỉ số có thể sẽ tiếp tục duy trì tăng điểm trong phiên hôm nay 18/3 và hướng tới thử thách vùng kháng cự quanh đường trung bình động 100 ngày, tương ứng vùng 1.740-1.750 điểm. Mặc dù vậy, thanh khoản tiếp tục suy giảm trong khi nhà đầu tư nước ngoài duy trì bán ròng có thể sẽ ảnh hưởng đến đà tăng của chỉ số.

“Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và có thể bán chốt lời hoặc cơ cấu lại danh mục khi chỉ số tiếp cận vùng kháng cự trên. Đối với hoạt động mua trading có thể xem xét thực hiện ở các nhóm cổ phiếu giảm sâu và đã tạo được trạng thái cân bằng ở vùng hỗ trợ trong các phiên vừa qua. Một số ngành đáng chú ý gồm: ngân hàng, dầu khí, chứng khoán, cảng biển...”, chuyên gia của BVSC khuyến nghị.

