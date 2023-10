Nhận định chứng khoán 24/10: Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới

VN-Index đã mất xu hướng uptrend

Với diễn biến giảm điểm chủ yếu trong tuần trước, VN-Index chịu áp lực giảm điểm ngay từ đầu phiên 23/10, áp lực bán áp đảo duy trì trong cả phiên, thanh khoản suy giảm. VN-Index kết phiên giao dịch ngày 23/10 giảm 14,50 điểm (-1,31%), về mức 1.093,53 điểm. HNX-INDEX giảm 2,19 điểm (-0,96%) về mức 226,26 điểm. Độ rộng trên 2 sàn niêm yết tiêu cực với áp lực điều chỉnh chiếm ưu thế khi có 498 mã giảm giá (11 mã giảm sàn), 165 mã tăng giá (3 mã tăng trần) và 123 mã giữ giá tham chiếu.

Thanh khoản trên hai sàn chỉ có 13.456,45 tỷ đồng được giao dịch, giảm so với phiên trước, chỉ đạt khoảng 65% so với mức trung bình cho thấy tâm lý thị trường kém tích cực, nhiều mã thanh khoản suy giảm mạnh khi nhà đầu tư cá nhân giảm mạnh giao dịch. Với diễn biến kém tích cực của thị trường chung, hầu hết các mã, nhóm điều chịu áp lực điều chỉnh, nhiều nhóm mã luân phiên chịu lực bán mạnh như bán lẻ, hóa chất, thủy sản, cảng vận tải biển. Các cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán đa số cũng chịu áp lực điều chỉnh mạnh với tâm lý e ngại tỉ lệ đòn bẩy tăng khi thông tin dư nợ margin tiếp tục tăng lên gần 165.000 tỷ đồng trong cuối quý 3 trong khi điểm số VN-Index hầu như không đổi so với cuối quý 2.

Trong khi đó, các cổ phiếu bất động sản có diễn biến khá tích cục hơn khi nhiều mã tiếp tục phục hồi, thanh khoản có cải thiện như: QCG (+3,24%), SJS (+2,635), NDN (+1,92%), CEO (+1,50%), DXG (+0,9%)... bên cạnh đa số chịu áp lực bán, thanh khoản giảm với CII (-4,00%), LGL (-3,84%), NVL (-3,26%), L14 (-2,20%), NTL (-2,18%)…

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), VN-Index tiếp tục giao dịch bên dưới ngưỡng hỗ trợ 1.100 điểm, tương ứng đáy của đợt điều chỉnh trước và trở lại trên nền tảng tích lũy dài hạn trước đây. Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, khả năng hình thành nhịp hồi theo đáy W là khá thấp (vẫn có thể xảy ra nếu VN-Index lấy lại ngưỡng 1.100 điểm trong các phiên tới). Giai đoạn hiện tại, rủi ro ngắn hạn là khá cao bởi VN-Index đã mất xu hướng uptrend nên các nhịp hồi kỹ thuật nếu xảy ra cũng thường kết thúc bất ngờ khó dự báo.

Về góc nhìn trung hạn, nếu VN-Index có thể phục hồi sớm lấy lại hỗ trợ 1.100 thì khả năng tích lũy quanh khu vực 1.100 điểm - 1.150 điểm sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu VN-Index không phục hồi sớm thì cần tính tới khả năng chỉ số sẽ hình thành nền tích lũy mới trong khu vực nền tích lũy trước đây 1.000 điểm - 1.100 điểm, với kịch bản này nền tích lũy lại có thể sẽ cần nhiều thời gian. Khả năng thị trường trở lại downtrend là không cao bởi nển tảng tích lũy dài hạn trước đây khá tin cậy.

“Thị trường có nguy cơ không test đáy thành công và phải đi tìm khu vực cân bằng ở vùng điểm số thấp hơn, nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên tham gia chừng nào thị trường chưa có tín hiệu phục hồi. Nhà đầu tư trung, dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục đã mua từ đầu sóng, chờ thị trường tích lũy ổn định trở lại”, chuyên gia của SHS nhận định.

Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới trong giai đoạn này

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), diễn biến giảm của thị trường chung tiếp tục kéo dài khi dòng tiền lớn không nhập cuộc. Bên cạnh đó, thống kê số liệu kết quả kinh doanh quý 3 cho đến hiện tại thấp hơn kỳ vọng khiến phần lớn nhà đầu tư cá nhân do dự quay lại thị trường.

“Khả năng thị trường sẽ cần kiểm định lại vùng hỗ trợ gần 1.080 – 1.090 điểm trong phiên hôm nay 24/10. Do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, hạn chế giao dịch và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ dòng tiền”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Nhà đầu tư nên hạn chế mua mới trong giai đoạn này (Ảnh minh họa: KT)

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, chỉ số VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động quanh mức 1.100 điểm trong phiên hôm nay 24/10. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực nếu đà giảm tiếp tục trong phiên hôm nay và chỉ số VN-Index giảm dưới mức hỗ trợ 1.100 điểm nên các nhà đầu tư cũng nên hạn chế mua mới trong giai đoạn này. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý vẫn ở mức thấp cho thấy các nhà đầu tư vẫn còn tỏ ra rất bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Trong kịch bản tiêu cực khi chỉ số VN-Index giảm dưới mức 1.100 điểm thì chỉ số VN-Index có thể giảm về mức 1.060 – 1.065 điểm, đây sẽ là vùng hỗ trợ mạnh kế tiếp.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, trong ngắn hạn, các nhà đầu tư có thể nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức hiện tại với mức 30-35% danh mục ngắn hạn và hạn chế mua mới khi rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu gia tăng trở lại”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.