Nhận định chứng khoán 28/3: VN-Index có thể quay trở lại mức 1.291 điểm

VN-Index có thể hướng tới ngưỡng kháng cự 1.300 điểm

Sau phiên tăng điểm tốt lấy lại điểm số của phiên giảm điểm trước đó, VN-Index trong phiên 27/3 duy trì giao dịch khá tích cực khi mở đầu phiên tăng điểm, rung lắc khá mạnh trong phiên kiểm tra lại vùng 1.278 điểm giá cao nhất 02 tuần trước. Kết phiên giao dịch ngày 27/3, VN-Index tăng 0,88 điểm (+0,07%) lên mức 1.283,09 điểm và đang tiệm cận vùng giá 1.285 điểm - 1.295 điểm tương ứng giá cao nhất tháng 8-9/2022. HNX-Index tăng tốt hơn 0,82 điểm (+0,34%) lên mức 242,85 điểm. Độ rộng thị trường vẫn tích cực với nhiều mã tăng giá tốt, vượt vùng giá đỉnh gần nhất khi có 290 mã tăng giá (17 mã tăng trần), 186 mã giảm giá (1 mã giảm sàn) và 130 mã giữ giá tham chiếu.

Giá trị khớp lệnh đạt 25.811,65 tỉ đồng, tăng 9,36% so với phiên trước, mức trung bình một phần do giao dịch thỏa thuận tăng. Trong khi khối lượng giao dịch của VN-Index vẫn giảm 6,43% so với phiên trước, dưới ảnh hưởng không kết nối của thành viên VNDirect. Trong thông tin mới nhất chiều 27/3 trên website công ty Chứng khoán VNDirect cho biết, đã khôi phục được hệ thống và đang rà soát, đánh giá để đảm bảo an toàn cho khách hàng giao dịch tại công ty. Nhà đầu tư nước ngoài gia tăng mạnh giao dịch trong phiên hôm nay, tiếp tục bán ròng mạnh trên HOSE với giá trị 1.879,38 tỉ đồng, bán ròng trên HNX với giá trị 3,99 tỉ đồng.

Mặc dù diễn biến giao dịch của thị trường đang chậm lại với thanh khoản trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, thị trường vẫn có nhiều mã, nhóm mã có diễn biến vượt trội so với thị trường chung, thanh khoản vẫn gia tăng tốt như các cổ phiếu cảng, vận tải biển trong phiên 27/3, nổi bật như VSC (+6,80%), DXP (+5,84%), VOS (+3,78%), SGP (+2,49%)... Nhóm cổ phiếu bất động sản tiếp tục có diễn biến tích cực với đa số tăng giá tốt, thu hút lực cầu giá lên với thanh khoản gia tăng trong bối cảnh thanh khoản thị trường chung giảm như VRC (+6,96%), QCG (+6,87%), VPH (+3,41%), NHA (+3,00%), DIG (+2,50%), DXG (+2,27%)... ngoài các mã điều chỉnh nhẹ SJS (-1,08%), KOS (-1,06%), CSC (-0,96%)... Trong khi đó, các cổ phiếu bất động sản Khu công nghiệp, cao su sau phiên phục hồi tăng giá tốt, đa số chịu áp lực điều chỉnh, thanh khoản suy giảm với SIP (+-1,66%), KBC (-1,52%), GVR (-1,47%), TIP (-1,29%)...

Các cổ phiếu ngân hàng sau phiên phục hồi trước với thanh khoản suy giảm, đa số cũng chịu áp lực điều chỉnh nhẹ trở lại, thanh khoản dưới mức trung bình như: SGB (-2,04%), ABB (-1,23%), BID (-0,94%), TCB (-0,87%)... ngoài OCB (+1,35%), NAB (+0,92%), CTG (+0,85%)... Nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán cũng có diễn biến khá tương tự ngoài HCM (+2,47%), SSI (+1,32%).

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), thị trường đi ngang sau phiên hồi phục mạnh tiếp tục củng cố thêm nền tích lũy ngắn hạn, VN-Index đã hình thành nền tích lũy tin cậy và sẵn sàng cho nhịp tăng mới. Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường vận động tích cực với phiên điều chỉnh đầu tuần giúp VN-Index củng cố thêm nền tích lũy. Với trạng thái hiện tại, VN-Index hoàn toàn có thể hướng tới ngưỡng kháng cự 1.300 điểm trong các phiên tới.

Về góc nhìn trung hạn, VN-Index đang dần tích lũy nền tin cậy dần để sẵn sàng cho nhịp bùng nổ tiếp theo hình thành uptrend, tuy nhiên nếu thời gian tích lũy quanh cản mạnh 1.300 điểm dài hơn thì độ tin cậy của nhịp tăng sẽ cao hơn. Trong kịch bản tiêu cực hơn, thị trường sẽ có điều chỉnh và trở lại vận động trong kênh tích lũy 1.150 điểm - 1.250 điểm hoặc 1.300 điểm.

“VN-Index đi ngang sau phiên hồi phục củng cố thêm nền tích lũy ngắn hạn, nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét giải ngân trong các phiên tới với mục tiêu chỉ số có thể hướng tới quanh 1.300 điểm. Nhà đầu tư trung, dài hạn tiếp tục nắm giữ danh mục và chờ đợi thêm các diễn biến thị trường tại ngưỡng cản 1.300 điểm”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

VN-Index có thể sẽ quay trở lại mức 1.291 điểm

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), kết phiên 27/3 thị trường tăng điểm nhẹ, sau nhịp điều chỉnh nhẹ trong phiên, lực cung không quá lớn cộng với việc nhóm ngành khác Ngân hàng, Chứng khoán tăng điểm lan tỏa tâm lý tích cực đến toàn thị trường, càng về cuối phiên phe bán càng tỏ ra yếu thế. Tâm lý thị trường dần ổn định sau 3 phiên, thanh khoản phiên chiều tăng nhẹ so với phiên hôm qua. Tuy vậy, vẫn còn rủi ro tiềm ẩn từ việc VN-Index đang tăng điểm mà thiếu đi sự tích lũy.

VN-Index có thể sẽ quay trở lại mức 1.291 điểm (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư nên dừng mua và lưu ý đưa ra các mốc chặn lãi nếu vị thế đạt tỷ suất sinh lời >10-15%”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 28/3 và chỉ số VN-Index có thể sẽ quay trở lại mức 1.291 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên xu hướng ngắn hạn có thể sẽ rõ ràng hơn. Điểm tiêu cực hiện nay là thanh khoản đang suy yếu cho thấy nhà đầu tư thận trọng trở lại, nhưng dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu rút ra và luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và mua mới ở nhịp điều chỉnh”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.