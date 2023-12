Nhận định chứng khoán 29/11: VN-Index hướng lên thử thách ngưỡng 1.130 điểm

Thị trường sẽ tiếp tục nhịp hồi phục

Sau phiên giảm điểm với thanh khoản thấp nhất từ đầu tháng 11/2023, thể hiện áp lực bán không mạnh. VN-Index đã có phiên giao dịch phục hồi trở lại dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá quanh 1.075 điểm trong phiên sáng 28/11, sau đó bắt đầu phục hồi tốt trở lại với ảnh hưởng tích cực từ các cổ phiếu đầu ngành. Kết phiên giao dịch ngày 28/11, VN-Index tăng 7,37 điểm (+0,68%) lên mức 1.095,43 điểm để tiếp tục kiểm tra lại vùng giá tâm lý 1.100 điểm. HNX-Index phục hồi tăng 0,50 điểm (+0,22%) về mức 224,39 điểm. Độ rộng trên 2 sàn niêm yết nghiêng về tích cực khi có 374 tăng giá (7 mã tăng trần), 278 mã giảm giá (4 mã giảm sàn) và 179 mã tham chiếu.

Thanh khoản trên hai sàn niêm yết đạt 15.493,69 tỷ đồng được giao dịch, tăng 20,02% so với phiên trước, vẫn dưới mức trung bình, thể hiện mức độ phục hồi không đồng đều với thanh khoản vẫn chưa cải thiện tốt ở nhóm ngân hàng. Các cổ phiếu trong nhóm vốn hóa lớn VN30 sau thời gian có diễn biến kém tích cực so với VN-Index, VNMidcaps đã phục hồi khá tốt trong phiên hôm nay với nhóm cổ phiếu bất động sản như: VHM (+2,39%), VIC (+1,31%)... các cổ phiếu ngân hàng với STB (+2,74%), TCB (+2,22%), BID (+1,81%), MBB (+1,42%)...

Các cổ cổ phiếu nhóm vận tải biển, cảng biển với giá cước Baltic dry có diễn biến phục hồi mạnh tiếp tục có diễn biến tích cực vượt trội so với thị trường chung, thanh khoản cải thiện tốt như HAH (+3,90%), VOS (+3,32%), DVP (+1,54%)..., các cổ phiếu nhóm thép cũng có diễn biến tăng giá tích cực, thanh khoản vượt mức trung bình khi giá thép duy trì phục hồi, nổi bật như VGS (+6,10%), NKG (+4,59%), HSG (+3,15%), HPG (+1,52%)... Các nhóm cổ phiếu dịch vụ tài chính, chứng khoán, xây dựng vật liệu xây dựng cũng phục hồi tốt trở lại, cũng như đa số các nhóm ngành khác phục hồi nhưng với thanh khoản vẫn dưới mức trung bình, mức độ phân hóa cao.

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xét dưới góc nhìn ngắn hạn, nếu sớm vượt qua ngưỡng kháng cự 1.100 điểm, thị trường sẽ tiếp tục nhịp hồi phục sau giai đoạn giảm mạnh và hướng đến khu vực tích lũy phía trên mốc điểm số nói trên. Tuy nhiên, do là nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật bởi VN-Index đã đánh mất xu hướng uptrend, do đó, rủi ro kết thúc hồi phục cũng khá cao. Với nỗ lực hồi phục cuối phiên 28/11, chuyên gia của SHS hy vọng VN-Index sẽ có thể vượt qua ngưỡng 1.100 điểm trong các phiên tới và phát tín hiệu cho nhịp hồi phục tiếp theo.

“Nhịp hồi phục tiếp theo của thị trường vẫn chưa hình thành khi VN-Index chưa lấy lại hỗ trợ 1.100 điểm, trong ngắn hạn, mọi nỗ lực phục hồi ngắn hạn đều mang tính kỹ thuật hàm chứa rủi ro. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét giải ngân với tỷ trọng thấp vào những mã đang thu hút được dòng tiền nếu VN-Index vượt qua mốc 1.100 điểm với động lực tốt trong các phiên tới, trong trường hợp VN-Index không tích cực thì nên tạm thời chờ đợi. Nhà đầu tư trung, dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, chờ cơ hội giải ngân thêm khi thị trường tích lũy ổn định trở lại”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Chỉ số có cơ hội hướng lên thử thách ngưỡng 1.130 điểm

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) đánh giá, theo quan điểm kỹ thuật, VN-Index có phiên tăng trở lại. Khối lượng giao dịch tuy có tăng so với phiên trước đó nhưng vẫn dưới mức bình quân 10 và 20 phiên, hàm ý dòng tiền chưa thực sự tích cực. Không những vậy, chỉ số chưa thoát khỏi sức ép của MA5 và 20, cùng với đường –DI tiếp tục nới rộng khoảng cách so với +DI, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chưa được rũ bỏ hết. Tuy nhiên, chùm MA5, 20 và 50 ở trạng thái hội tụ quanh MA200, cùng với chỉ số có phiên bật tăng tạo nến rút chân với bóng nến dưới dài từ vùng hỗ trợ 1.070 – 1080 điểm, cho thấy kịch bản kịch bản Sideway trong biên độ từ 1.070 tới 1.130 điểm vẫn đang được bảo lưu. Do đó, chỉ số đang có cơ hội hướng lên thử thách ngưỡng biên trên quanh 1.130 điểm.

Đối với sàn Hà Nội, HNX-Index có diễn biến tương tự. Chỉ số cũng đang vận động trong biên độ hẹp quanh chùm MA từ MA5 tới MA200 hội tụ, cùng với phiên tăng trở lại với nến rút chân, cho thấy chỉ số tiếp tục vận động trong kênh Sideway với biên độ từ 220 đến 230 điểm và đang có cơ hội phục hồi từ biên dưới lên biên trên. Nhìn chung, thị trường đang cho tín hiệu củng cố trạng thái Sideway trong biên độ hẹp sau phiên tăng 28/11.

“Nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng danh mục ở mức cân bằng và thực hiện các vị thế giao dịch lướt sóng trên các cổ phiếu hiện có. Trong đó, ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng lợi nhuận tăng trưởng và đang thu hút được dòng tiền mạnh tham gia”, chuyên gia của PHS khuyến nghị.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên hôm nay 29/11 và chỉ số VN-Index có thể tiếp tục giằng co quanh đường trung bình 20 phiên. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên thị trường có thể sẽ còn tiếp tục giằng co với các phiên tăng giảm đan xen và thanh khoản có thể vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư vẫn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu danh mục giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức cân bằng và chưa nên bán hết toàn bộ danh mục. Tuy nhiên, các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên mua vào giai đoạn này”, chuyên gia của YSVN lưu ý.