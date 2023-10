Phát hành gần 20.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tháng 9

Bộ Công an tìm người bị hại trong vụ trái phiếu Vạn Thịnh Phát

VOV.VN - Bộ Công an đề nghị người sở hữu 25 mã trái phiếu do 4 công ty liên quan Vạn Thịnh Phát phát hành, có giá trị 30.000 tỷ đồng, đến cơ quan công an cung cấp thông tin để được xem xét giải quyết.