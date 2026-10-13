Ngày 9/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 596/QĐ-XPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, tên thương mại TTC Land, mã chứng khoán SCR. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 512 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Theo quyết định, TTC Land bị phạt 85 triệu đồng vì thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn quy định. Mức phạt được áp dụng theo điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

TTC Land bị phạt vì chậm đăng ký lô trái phiếu 850 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 7/1/2025, TTC Land công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tuy nhiên, đến ngày 15/1/2025, doanh nghiệp mới nộp hồ sơ đăng ký trái phiếu lần đầu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam. TTC Land cho biết việc nộp hồ sơ chậm một ngày làm việc đã được doanh nghiệp khắc phục và công ty đã chấp hành quyết định xử phạt.

Huy động 850 tỷ đồng cho dự án tại Phú Quốc

Lô trái phiếu liên quan có mã SCR12401, được TTC Land phát hành ngày 30/12/2024, gồm 8.500 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Tổng giá trị phát hành là 850 tỷ đồng. Đây là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn ngày 30/12/2029. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được Ngân hàng TMCP Phương Đông bảo lãnh thanh toán.

Trong năm đầu tiên, lô trái phiếu có lãi suất cố định 8,5%/năm. Từ năm thứ hai, lãi suất được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,6%/năm; các kỳ điều chỉnh tiếp theo áp dụng biên độ 3,6%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ theo phương án phát hành.

Theo công bố của TTC Land, nguồn vốn huy động được sử dụng để hợp tác với Công ty cổ phần Toàn Hải Vân đầu tư một phần Khu phức hợp Vịnh Đầm tại Phú Quốc, gồm khu resort nghỉ dưỡng và khu đất phức hợp dịch vụ du lịch Toàn bộ dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.579 tỷ đồng.

Dư nợ vay tiếp tục tăng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét, TTC Land ghi nhận doanh thu thuần trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 336,4 tỷ đồng, giảm hơn 35% so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối tháng 6/2026, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức hơn 7.787 tỷ đồng, chiếm khoảng 59% tổng tài sản. Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính đạt gần 4.760 tỷ đồng, tăng khoảng 574 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong bối cảnh doanh nghiệp bất động sản vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn vốn vay và trái phiếu, việc tuân thủ thời hạn đăng ký, lưu ký và công bố thông tin là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm khả năng giám sát, minh bạch tình trạng pháp lý của trái phiếu và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.