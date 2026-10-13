Nhận định chứng khoán 13/10: VN-Index đối mặt áp lực kiểm định mốc 1.700 điểm

► Một số cổ phiếu cần quan tâm 13/10: Cơ hội tiềm năng với DCM và BSR

VN-Index test lại ngưỡng tâm lý 1.700 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của tuần mới diễn ra kém suôn sẻ về mặt chỉ số, thế nhưng diễn biến tại các nhóm ngành lại có phần tích cực hơn trong bối cảnh phần lớn điểm số đánh mất chủ yếu do bộ đôi nhà Vingroup (VIC, VHM). Dù gặp phải những rào cản nhất định mỗi khi có ý định bứt phá, nhóm Ngân hàng cho thấy nỗ lực ngược dòng đáng ghi nhận, tránh để VN-Index rơi xuống những ngưỡng giá sâu hơn với VPB (2,52%), TCB (0,77%)... Bên cạnh đó, ngày vui hiếm hoi của nhóm Thép xuất hiện khi NKG đóng cửa sát ngưỡng giá trần và HSG, HPG theo sau với biên độ tăng điểm quanh ngưỡng 3%.

Ở chiều ngược lại, “niềm vui ngắn chẳng tày gang” với cổ đông PNJ khi kết phiên trong trạng thái “trắng bên mua” sau những tin tức về người thân ban lãnh đạo bị bán giải chấp và niềm tin kinh doanh khó có thể hồi phục một sớm một chiều. Độ mở cân bằng khi số mã tăng điểm (158 mã) nhỉnh hơn so với số mã giảm điểm (154 mã) trên nền thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-11,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.720,98, giảm 14,11 điểm (-0,81%).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.720,98, giảm 14,11 điểm

Không còn xuất hiện những phiên “bùng nổ khối lượng” bởi những cái tên quen thuộc, thanh khoản khớp lệnh về mức thấp hơn (-11,6%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 581 triệu cổ phiếu (-36,40%), tương đương giá trị đạt 13.043 tỷ đồng (-52,75%).

VN-Index đóng cửa giảm điểm và độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ với 19/35 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh. Gỗ (3,43%), Thép (2,83%) và Sản xuất công nghiệp (1,44%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Phân bón (-2,05%), Bất động sản (-2,05%) và Dầu khí (-1,85%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 12-16/10: VN-Index chưa thoát xu hướng điều chỉnh VOV.VN - VN-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh sau tuần giao dịch hồi phục bất thành. Trong tuần 12-16/10, vùng hỗ trợ 1.700-1.730 điểm sẽ là phép thử quan trọng đối với xu hướng thị trường, trong khi cơ hội vẫn phân hóa ở một số nhóm cổ phiếu.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), giảm điểm trong ngày giao dịch đầu tuần, VN-Index có phiên điều chỉnh thứ 4 liên tiếp. Biên độ giảm trong phiên 12/10 chủ yếu bị chi phối lớn bởi sự điều chỉnh của bộ đôi cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM), trong khi các nhóm ngành cổ phiếu có sự tăng/giảm đan xen. Thanh khoản phiên này sụt giảm mạnh so với phiên trước và khối lượng khớp lệnh cũng thấp hơn (-11,6%) so với mức bình quân 20 phiên. Dù thị trường chung giảm điểm, nhưng dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu tăng giá lại nhỉnh hơn (9,8%) so với nhóm cổ phiếu giảm giá. Thanh khoản sụt giảm, biên độ giảm của thị trường chung bị chi phối một vài cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền phân bố vào nhóm cổ phiếu tăng giá nhỉnh hơn cho thấy xu hướng giảm giá hiện tại của thị trường chung đang bị chi phối mạnh bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi mặt bằng các nhóm cổ phiếu khác đang có vận động tích cực hơn.

“Xu hướng giảm khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới với kỳ vọng VN-Index test lại ngưỡng tâm lý 1.700 điểm, do tín hiệu khá tiêu cực tại nhóm cổ phiếu họ Vin. Tuy vậy, khi thị trường chung sụt giảm về vùng hỗ trợ tâm lý thì nhà đầu tư có thể bắt đầu quay lại thế mua mới, ưu tiên các nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ hơn đang có sự vận động tích cực hơn thị trường chung trong một vài phiên trở lại đây”, chuyên gia của CSI nêu quan điểm.

VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), VN-Index kết phiên giao dịch 12/10 với nến đỏ thân đặc dưới áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu Vingroup.

Trên khung đồ thị ngày, chỉ báo MACD và RSI đang tiếp tục hướng xuống do đó xu hướng điều chỉnh giảm chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Bên cạnh đó, chỉ báo ADX và đường -DI duy trì trên ngưỡng 25, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, với vùng hỗ trợ ngắn hạn được kỳ vọng quanh vùng 1.700-1.710.

VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới (Ảnh minh họa: KT)

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung ghi nhận rung lắc và điều chỉnh về dưới đường MA20 đồng thời các chỉ báo MACD và RSI tiếp tục hướng xuống cho thấy diễn biến điều chỉnh chưa có tín hiệu dừng lại, khả năng cao VN-Index sẽ tiếp tục rung lắc trong phiên trước khi xuất hiện xu hướng ngắn hạn mới.

“Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co tích lũy khi VN-Index dao động trong biên độ hẹp 1.720 – 1.740 điểm, đi kèm thanh khoản sụt giảm so với mức trung bình 20 phiên. Tuy nhiên, thị trường cũng thể hiện rõ sự phân hóa mạnh, do đó, nhà đầu tư nên cơ cấu lại danh mục, cụ thể là loại bỏ các cổ phiếu đang nắm giữ nhưng không được dòng tiền chú ý đến và có thể tận dụng các nhịp rung lắc trong phiên để giải ngân thăm dò vào những mã đang thu hút dòng tiền trong giai đoạn này. Một số nhóm ngành đáng chú ý gồm: ngân hàng, bán lẻ và vận tải biển”, chuyên gia của VCBS nhận định.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) đánh giá, VN-Index đang đối diện với áp lực điều chỉnh rõ rệt khi đóng cửa tại 1.721 điểm, xác lập trạng thái suy yếu ngắn hạn với việc xuyên thủng các đường trung bình động MA10, MA20 cùng các chỉ báo động lượng RSI và MFI lần lượt lùi về ngưỡng 34 và 21. Việc chỉ số đóng cửa tại vùng thấp nhất ngày cho thấy phe bán đang hoàn toàn chiếm ưu thế, đặt thị trường vào kịch bản kém khả quan khi khả năng kiểm định lại các vùng hỗ trợ gần trong phiên hôm nay 13/10 là rất cao.

“Trước bối cảnh dòng tiền suy yếu và xu hướng giảm chưa có dấu hiệu đảo chiều, nhà đầu tư ngắn hạn cần ưu tiên quản trị rủi ro bằng cách hạ tỷ trọng trong các nhịp hồi kỹ thuật, tuyệt đối tránh sử dụng đòn bẩy và chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu tạo đáy kèm thanh khoản cải thiện, tập trung vào các nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng. Ngược lại, đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, đây là thời điểm phù hợp để bắt đầu giải ngân thăm dò từng phần tại các vùng hỗ trợ trung hạn, với điều kiện tiên quyết là ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững chắc và tránh xa những nhóm ngành có biến động mạnh hoặc thanh khoản thấp”, chuyên gia của ASEANSC khuyến nghị.