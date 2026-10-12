Nhận định chứng khoán 12-16/10: VN-Index chưa thoát xu hướng điều chỉnh

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VN-Index vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh

VN-Index kết thúc tuần giao dịch chứng khoán 5-9/10 mang đến nhiều hoài nghi cho giới đầu tư khi chỉ số tiếp tục “lưng chừng” trên vùng giá 1.730 – 1.760 điểm. Hai phiên giao dịch đầu tuần chứng kiến nỗ lực ngược dòng tăng điểm của thị trường chung trong bối cảnh những tin tức tiêu cực về lợi suất trái phiếu, căng thẳng vùng Vịnh vẫn tiếp tục diễn ra. Thế nhưng, ba phiên giao dịch sau đó là ba ngày liên tiếp chỉ số hình thành cây nến giảm điểm và đánh mất toàn bộ thành quả thu được trong nhịp hồi phục ngắn trước đó. Diễn biến phân hóa diễn ra trên nhiều nhóm ngành khi dòng tiền không còn đủ sức mạnh để đưa toàn bộ thị trường trở lại trạng thái tích cực. Đóng cửa tuần giao dịch 5/10 –9/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.735,09, giảm 2,62 điểm (-0,15%).

Diễn biến giao dịch thị trường chứng khoán có phần sôi động trở lại khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn (4,8%) so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản tuần trên sàn HSX đạt 719 triệu cổ phiếu (7,68%), tương đương giá trị đạt 18.402 tỷ đồng (18,9%).

Đóng cửa tuần giao dịch 5/10 –9/10, VN-Index kết phiên ở mức 1.735,09, giảm 2,62 điểm

VN-Index đóng cửa phiên tuần điều chỉnh nhẹ, nhưng độ mở nghiêng về sắc xanh với 19/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bán buôn, Bán lẻ (10,99%), Dệt may (4,39%) và Hàng tiêu dùng (4,19%) là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, Công nghệ viễn thông (-4,92%), Dịch vụ tư vấn (-2,98%) và Giấy, Bao bì (-2,83%) là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất.

Nhận định chứng khoán 9/10: VN-Index tiếp tục trong xu hướng điều chỉnh VOV.VN - VN-Index giảm phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa tại 1.738,97 điểm khi áp lực bán lan rộng. Các chỉ báo kỹ thuật suy yếu, cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn chưa kết thúc và rủi ro kiểm định vùng hỗ trợ 1.730 điểm còn hiện hữu.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), giảm điểm trong phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index duy trì mạch điều chỉnh 3 phiên liên tiếp. Thanh khoản trong phiên cuối tuần 9/10 gia tăng so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh cao nhất trong tuần và vượt (22,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Đà giảm có phần thu hẹp về cuối phiên, song thanh khoản dâng cao cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế hơn. Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index đóng cửa giảm nhẹ (-0.15%) nhưng thanh khoản có chiều hướng gia tăng, khối lượng khớp lệnh tăng (4,8%) so với mức bình quân 20 tuần. Xuất hiện nến Doji trên biểu đồ tuần cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn rất thận trọng, lưỡng lự và chưa có một tín hiệu tích cực nào xuất hiện trong tuần qua.

“VN-Index vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh. Ngưỡng hỗ trợ được kỳ vọng sẽ có nhiều lực cầu xuất hiện, ngăn cản xu hướng giảm hiện nay là tại quanh mốc tâm lý 1.700 điểm. Nhà đầu tư nên tiếp tục đứng ngoài quan sát, chưa quay lại vị thế mua ròng mới, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test lại ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.700”, chuyên gia của CSI nhận định.

VN-Index đang trong vận động kiểm tra lại hỗ trợ 1.730 với diễn biến phân hóa dòng tiền

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index ghi nhận tuần hồi phục bất thành và tiếp tục dò đáy, kết tuần tại 1.735,09 điểm. Nhịp tăng đầu tuần đưa chỉ số lên khoảng 1.759 điểm nhưng không thể vượt vùng cản 1.760–1.775 điểm, sau đó quay trở lại khu vực 1.730–1.740 điểm. Áp lực điều chỉnh tập trung tại nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt Ngân hàng và nhóm Vingroup, trong khi độ rộng thị trường còn yếu và dòng tiền bắt đáy chưa tạo được sự lan tỏa đủ mạnh. Thanh khoản tăng trong các phiên giảm cùng trạng thái bán ròng của khối ngoại cho thấy thị trường vẫn chịu áp lực cung thực sự; vùng 1.715–1.730 điểm tiếp tục là vùng hỗ trợ quan trọng để kiểm định khả năng hình thành đáy.

Đối với danh mục Trading T+ tuần mới, ASEANSC lựa chọn BSR, FRT, MBB, MSN, MWG và PLX. Danh mục có sự dịch chuyển rõ hơn sang Bán lẻ – Tiêu dùng, bên cạnh Dầu khí và Ngân hàng; tỷ lệ margin đề xuất duy trì ở mức thấp 10%–30% và mức dừng lỗ tối đa -5% cho mỗi giao dịch.

VN-Index đang trong vận động kiểm tra lại hỗ trợ 1.730 với diễn biến phân hóa của dòng tiền (Ảnh minh họa: KT)

“Nhà đầu tư nên tiếp tục giải ngân từng phần, ưu tiên các cổ phiếu có KQKD tích cực, giữ nền giá tốt và hạn chế sử dụng margin trong giai đoạn VN-Index chưa xác nhận tạo đáy”, chuyên gia của ASEANSC nêu quan điểm.

Đối với chiến lược đầu tư theo câu chuyện và dòng tiền, nhóm Tiêu dùng – Bán lẻ đang trở thành điểm sáng mới. Danh sách cổ phiếu tiềm năng gồm VNM, DGW, MSN, FRT và MWG, trong đó MSN và MWG đang ghi nhận dòng tiền nội tích cực, còn DGW và FRT có sự tham gia đáng chú ý của cả dòng tiền ngoại. Bên cạnh đó, nhóm Dầu khí vẫn duy trì câu chuyện chu kỳ offshore mới với các đại diện PLX, OIL, GAS, PVS, PVD và BSR.

Đối với chiến lược đầu tư trung hạn, cơ hội đang mở rộng sang các cổ phiếu có khả năng tham gia vòng 2 của FTSE bên cạnh Bán lẻ và Dầu khí. Báo cáo theo dõi TPB, KBC, KDH, FRT, PVS, BSR, DGC, GEE, MBB và TCB trong nhóm tiềm năng có cơ hội vào FTSE vòng 2.

“Chiến lược phù hợp là tập trung vào các cổ phiếu vừa có catalyst riêng, vừa duy trì nền tảng cơ bản và dòng tiền đủ mạnh, thay vì mở rộng vị thế đồng loạt khi xu hướng thị trường chung chưa được xác nhận”, chuyên gia của ASEANSC cho hay.

Chuyên gia của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá, VN-Index kết phiên cuối tuần hình thành nến Spinning top với biên độ bóng nến dài cho thấy diễn biến rung lắc trong phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo CMF mặc dù ở dưới mốc 0 nhưng đang hướng lên trở lại cho thấy tín hiệu của dòng tiền mua chủ động quay lại thị trường. Cùng với đó, các chí báo RSI và MACD cũng ở vùng thấp, theo đó kỳ vọng thu hút sự tham gia của lực cầu bắt đáy và giúp chỉ số chung củng cố động lực và hồi phục trong tuần này 12-16/10.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung rung lắc khi chạm kháng cự tại đường Tenkan, đồng thời cũng là đường Kijun. Tuy nhiên, các chỉ báo MACD và RSI đều cho tín hiệu hình thành phân kỳ dương, theo đó kỳ vọng về nhịp phục hồi của VN-Index trong tuần này với mục tiêu gần nhất ở mốc 1.760.

“Thị trường đang trong vận động kiểm tra lại hỗ trợ 1.730 với diễn biến phân hóa của dòng tiền. Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân từng phần ở cổ phiếu đang kiểm tra lại hỗ trợ quan trọng trong nhịp tăng điểm với sự ủng hộ của lực cầu hoặc những mã đang ở vùng đáy cũ và cũng thu hút sự quan tâm trở lại của dòng tiền cho mục tiêu đầu tư ngắn hạn tại những nhịp rung lắc của thị trường trong tuần này 12-16/10”, chuyên gia của VCBS khuyến nghị.