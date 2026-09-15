Cơ sở chế biến chân gà ở Lạng Sơn lén lút hoạt động bất chấp bị yêu cầu tạm dừng



Bị yêu cầu dừng hoạt động và xử phạt, vẫn lén lút hoạt động

Cơ sở chế biến chân gà đông lạnh này nằm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua khu Hoàng Thượng, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Theo quan sát của phóng viên, dù đã bị đình chỉ hoạt động nhưng tại các lối đi phía sau vẫn có nhiều xe máy của công nhân. Bên trong nhà xưởng lợp tôn, chân gà được đựng trong các sọt nhựa hở miệng, xếp cạnh khu vực sơ chế. Trên nền một số vị trí có nước đọng; tường bị ẩm, bề mặt thiết bị và đường ống bám bụi.

Chiều 11/9, cửa cuốn phía trước một cơ sở chế biến chân gà đông lạnh trên Quốc lộ 1A, thuộc khối Hoàng Thượng, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn đóng kín

Đặc biệt, khu sơ chế có nhiều thùng nhựa lớn chứa chất lỏng màu đục; rổ đựng thực phẩm được đặt trong các thùng này. Ngay bên cạnh là máy nén khí, máy bơm và hệ thống đường ống bọc cách nhiệt. Tại thời điểm ghi nhận, chưa có kết quả kiểm nghiệm về thành phần dung dịch ngâm hay chất lượng chân gà, nên những hình ảnh tại hiện trường chưa thể dùng để kết luận về mức độ an toàn của sản phẩm.

Tuy nhiên, ở bên trong, phóng viên ghi nhận công nhân vẫn đưa chân gà từ thùng container vào khu vực chế biến

Điều khiến các hộ dân sống gần cơ sở lo lắng là mùi hôi thường xuất hiện trong thời gian xưởng hoạt động. Chị L.T.T. cho biết cơ sở bắt đầu hoạt động từ tháng 5/2026. Khu dân cư nhiều gia đình vẫn dùng nước giếng nên người dân đề nghị làm rõ việc thu gom, xử lý nước thải. Theo chị T., sau lần kiểm tra của chính quyền, cơ sở giảm hoạt động ban ngày nhưng chuyển sang làm vào buổi tối.

"Mùi nước thải rất hôi thối. Họ đóng cửa và hoạt động bên trong. Được biết chính quyền địa phương đã đến làm việc nhưng kết quả ra sao thì chúng tôi không biết chính xác. Chính quyền địa phương cũng thông tin với tôi rằng đã yêu cầu xưởng chân gà có những biện pháp xử lý nguồn chất thải, và đã xử phạt công ty này và mong muốn tôi rút đơn kiến nghị. Tôi cũng mong muốn xưởng chân gà này được di dời ra khỏi khu dân cư, vì hiện tại những người dân ở gần đây đang bị ô nhiễm nguồn nước, mà khu này lại không có nước sạch, đang dùng nước giếng bị nhiễm mùi từ cơ sở chân gà này, vừa mùi lại vừa có độ nhớt. Sau khi phường đến làm việc thì họ không làm ban ngày nữa mà chuyển sang làm ban đêm", chị L.T.T. bức xúc nói.

Khu sơ chế bên trong xưởng chân gà có nhiều thùng nhựa lớn chứa chất lỏng màu đục; rổ đựng thực phẩm được đặt trong các thùng này

Bà Trần Thị Mai Anh, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thanh cho biết, cơ sở chế biến này của hộ kinh doanh Quang Minh LS. Chính quyền phường Tam Thanh cùng công an, quản lý thị trường và y tế đã kiểm tra cơ sở vào ngày 28/8 và 30/8/2026. Trong lần kiểm tra đầu tiên, chủ cơ sở không có mặt; cơ sở không xuất trình được giấy phép liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tại khu vực rút xương chân gà, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở không xuất trình được hợp đồng lao động, giấy khám sức khỏe; công nhân không có đầy đủ trang phục bảo hộ; thực phẩm sau khi rút xương không có nắp đậy và không được bảo quản. Ở khu vực chế biến, nước thải sau chế biến được xả trực tiếp xuống cống ngầm. Những vi phạm trên đã được bà Phạm Thị Hoan, đại diện cơ sở thừa nhận tại buổi làm việc. Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động, chờ chủ cơ sở đến làm việc.

Hai ngày sau, khi đoàn liên ngành quay lại, máy móc và người lao động vẫn hoạt động. Biên bản ngày 30/8 ghi rõ đến 11 giờ 30 phút, bà Phạm Thị Hoan, quản lý cơ sở, có mặt và cho tạm dừng hoạt động. UBND phường Tam Thanh tiếp tục yêu cầu chấp hành các nội dung đã lập ngày 28/8 và thông báo sẽ xử lý theo quy định nếu vi phạm tái diễn.

Ngày 4/9, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh Quang Minh LS (chủ xưởng chân gà này) 51 triệu đồng về 7 hành vi vi phạm

Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày 4/9, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn ban hành quyết định xử phạt hộ kinh doanh Quang Minh LS 51 triệu đồng về 7 hành vi vi phạm. Trong đó có việc hoạt động tại nhiều địa điểm nhưng không thông báo với cơ quan có thẩm quyền; người trực tiếp chế biến không mang đầy đủ bảo hộ và chưa có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; khu vực sản xuất có ruồi, gián; khu bảo quản thiếu giá, kệ, biển tên, nội quy và quy trình vệ sinh; các khu vực bảo quản, sơ chế, chế biến và phụ trợ không được bố trí riêng. Cơ sở cũng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Nhiều hành vi vi phạm đã bị lực lượng chức năng phát hiện như người trực tiếp chế biến không mang đầy đủ bảo hộ và chưa có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm...

Quyết định cũng buộc hộ kinh doanh thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, thu hồi thực phẩm; thay đổi mục đích sử dụng, tái chế hoặc tiêu hủy thực phẩm theo quy định. Tuy nhiên, đến hết trưa 14/9, UBND phường Tam Thanh cho biết vẫn chưa nhận được thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 1 về kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục này. Một vấn đề khác người dân chờ câu trả lời là nguồn nước giếng có mùi và độ nhớt có liên quan đến hoạt động của cơ sở hay không. Bà Trần Thị Mai Anh cho biết phường đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp lấy mẫu.

“Ngay khi nhận được thông tin Phòng đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường vì nội dung lấy mẫu nước phải có máy móc để kiểm tra, tuy nhiên trên Sở đang sắp xếp thời gian hợp lý để các cơ quan cùng kiểm tra, trong thời gian sớm nhất sẽ phối hợp để kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm. Liên quan đến nội dung kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm như các sản phẩm chân gà này, phường khi đi kiểm tra là phải phối hợp với các đơn vị liên ngành, một mình phường không thể nào xử lý được. Theo nội dung xử phạt thì cơ sở phải dừng hoạt động, nên nếu đi giám định chất lượng chân gà thì Phòng sẽ xem xét để tham mưu cho phường thực hiện trong thời gian tới. Còn về thông tin cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động thì chúng tôi sẽ báo cáo phường để tiếp tục tới kiểm tra và tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, trên quan điểm nếu sai là phải xử lý”, Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thanh khẳng định.

Cơ sở này cũng chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng vẫn hoạt động

Việc một cơ sở vẫn lén lút tổ chức chế biến dù đã hai lần được yêu cầu tạm dừng hoạt động và bị xử phạt, không chỉ đặt ra dấu hỏi về ý thức chấp hành pháp luật mà còn cho thấy những lỗ hổng trong việc giám sát, ngăn chặn vi phạm tái diễn. Khi nguồn gốc nguyên liệu, chất lượng chân gà và điều kiện chế biến chưa được làm rõ, nguy cơ thực phẩm không bảo đảm an toàn đến tay người tiêu dùng là điều không thể xem nhẹ. Cùng với đó là câu chuyện nước thải, chất thải phát sinh trong quá trình chế biến và tác động đến môi trường sống của người dân xung quanh. Vì vậy, việc làm rõ toàn bộ quá trình hoạt động của cơ sở, xử lý nghiêm các vi phạm và công khai những căn cứ liên quan không chỉ là yêu cầu về quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và quyền được sống trong một môi trường an toàn của cộng đồng dân cư.

Cơ sở chế biến chân gà lén lút hoạt động sau 2 lần bị yêu cầu tạm dừng