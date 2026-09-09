Khánh Hòa quyết liệt siết an toàn thực phẩm trong trường học

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy trình, hướng dẫn cụ thể về bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.

Ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường tổng rà soát toàn bộ bếp ăn tập thể, căng-tin và các cơ sở kinh doanh cung cấp thực phẩm, suất ăn. Các trường phải đánh giá năng lực, điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị; đồng thời yêu cầu các cơ sở cam kết chấp hành nghiêm quy định về an toàn thực phẩm.

Chế biển suất ăn tại Trường THCS-PTTH Dân tộc nội trú Pi Năng Tắc, tỉnh Khánh Hòa

Với những trường thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn, lãnh đạo nhà trường phải kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi ký hợp đồng. Trong đó, có giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu. Nhà trường cũng phải phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát điều kiện an toàn thực phẩm của đơn vị cung cấp.

Tại các trường, lãnh đạo và nhân viên y tế được phân công trực tiếp giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm, suất ăn. Các khâu từ nguồn gốc thực phẩm, chế biến, bảo quản, vận chuyển đến giao nhận đều phải được kiểm soát. Các trường phải thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm; bảo đảm bữa ăn đúng thực đơn và đủ định lượng dinh dưỡng theo tiêu chuẩn.

Học sinh dân tộc thiểu số ở xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa học nội trú tại trường

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai với phụ huynh học sinh thông tin về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh. Qua đó, phụ huynh có cơ sở theo dõi và giám sát chất lượng bữa ăn.

Tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa được nhấn mạnh bằng yêu cầu tuyệt đối không để bếp ăn tập thể không đủ điều kiện an toàn thực phẩm chế biến thức ăn cho học sinh. Các trường phải thường xuyên tổ chức giám sát, đánh giá nội bộ để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục hạn chế.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn và chất lượng bữa ăn. Khi có nguy cơ xảy ra sự cố, các trường phải chủ động phương án phòng ngừa, ứng phó, xử lý và kịp thời thông tin cho cơ quan y tế khi có trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Chể biến thức ăn tại Trường học ở tỉnh Khánh Hòa

Với những yêu cầu cụ thể từ khâu đầu vào đến bữa ăn và cơ chế giám sát, Khánh Hòa đang đặt trách nhiệm rõ hơn lên từng cơ sở giáo dục, nhất là người đứng đầu, nhằm chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học.