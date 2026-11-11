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Đắk Lắk xuất khẩu cà phê đặc sản sang Hoa Kỳ

Thứ Tư, 18:29, 11/11/2026
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VOV.VN - Ngày 11/11, tại phường Ea Kao, một doanh nghiệp cà phê Đắk Lắk tổ chức lễ xuất khẩu container cà phê đặc sản chính ngạch đầu tiên sang Hoa Kỳ, mở ra cơ hội đưa cà phê đặc sản của địa phương vươn ra thị trường quốc tế, nâng cao giá trị hạt cà phê Việt Nam.

Container cà phê xuất khẩu lần này chứa hơn 3,4 tấn cà phê đặc sản thành phẩm, với giá trị gần 120.000 USD. Đây là dấu mốc trong quá trình thương mại hóa dòng cà phê Fine Robusta, chuyển từ giai đoạn giới thiệu, đánh giá chất lượng sản phẩm sang phát triển hoạt động kinh doanh thực tế tại Hoa Kỳ – một trong những thị trường cà phê lớn và có mức độ cạnh tranh cao trên thế giới.

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Lễ xuất khẩu container cà phê đặc sản chính ngạch sang thị trường Hoa Kỳ, sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa cà phê đặc sản Đắk Lắk tiếp cận các thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Tấn Vinh, chuyên gia cà phê đặc sản đánh giá, cà phê đặc sản tại Đắk Lắk đã có bước phát triển đáng kể. Minh chứng là Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam – Amazing Cup, từ hơn 50 mẫu dự thi trong những năm đầu tổ chức năm 2019, đến nay đã tăng lên hơn 200 mẫu. Nhiều doanh nghiệp đã tham gia sâu hơn vào lĩnh vực này và từng bước đưa cà phê đặc sản ra thị trường quốc tế. Theo ông Vinh, Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển cà phê đặc sản, nâng cao giá trị ngành hàng:

“Các điều kiện để phát triển cà phê đặc sản ở Đắk Lắk đã sẵn có từ rất lâu, đó là sự danh tiếng của thương hiệu Buôn Ma Thuột. Thứ hai là ở Đắk Lắk có viện nghiên cứu về cà phê Robusta, đó là Viện Wasi. Thứ 3 là thổ nhưỡng cũng như tập quán canh tác lâu đời của người dân. Đó là những điều kiện để phát triển ngành cà phê đặc sản đã hội tụ đủ. Quan trọng nhất là bây giờ Đắk Lắk sẽ truyền thông, định hướng và có sự quản lý nhà nước như thế nào để ngành đã phát triển mạnh mẽ và chặt chẽ hơn” ông Nguyễn Tấn Vinh cho biết.

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Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào cà phê chế biến sâu và từng bước đưa cà phê đặc sản ra thị trường quốc tế.

Về ý nghĩa của sự kiện đối với địa phương, ông Đỗ Đức Hà, Chủ tịch UBND phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng mô hình sản xuất, chế biến cà phê đặc sản sẽ tạo động lực để các hợp tác xã, doanh nghiệp khác nghiên cứu, học tập, mở rộng không gian phát triển ngành hàng, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người trồng cà phê. Phường Ea Kao được xác định là một trong những điểm đến du lịch của tỉnh Đắk Lắk, do đó địa phương định hướng kết nối các vùng sản xuất cà phê với hoạt động du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh cà phê Đắk Lắk đến du khách và bạn bè quốc tế.

“Chúng tôi kỳ vọng thương hiệu cà phê Aeroco nói riêng và các sản phẩm từ cà phê khác của Ea Kao nói chung sẽ đồng hành với các hoạt động sản xuất cà phê của tỉnh Đắk Lắk sắp tới để góp phần quảng bá hình ảnh cà phê của Đắk Lắk đến các thị trường quốc tế", ông Đỗ Đức Hà nói.

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Cà phê Robusta đặc sản Việt Nam bước vào năm mới với niềm tin và khát vọng vươn xa

VOV.VN - Bước sang năm 2026, cà phê đặc sản Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi doanh nghiệp và nông trại tự tin mở rộng thị trường cao cấp, đặc biệt tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ xuất khẩu sản lượng sang xuất khẩu giá trị.

Hương Lý/VOV Tây Nguyên
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