Tăng gấp rưỡi lượng cà phê dự thi Cà phê đặc sản Việt Nam lần thứ 8

Thứ Tư, 17:24, 15/04/2026
VOV.VN - Cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam 2026 - Vietnam Amazing Cup lần thứ 8 ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật với quy mô và chất lượng vượt trội so với các năm trước.

Theo Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột - đơn vị tổ chức, năm nay cuộc thi thu hút 82 đơn vị tham gia với 185 mẫu cà phê dự thi, tăng mạnh cả về số lượng và sản lượng. Trong đó có lô Robusta lên tới 50 tấn và Arabica đạt 10 tấn - mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng sản lượng cà phê dự thi đạt gần 348 tấn, tăng 42% so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy năng lực cung ứng cà phê đặc sản của Việt Nam không chỉ dừng ở quy mô nhỏ mà đang hướng tới phục vụ các thị trường lớn, yêu cầu cao.

tang gap ruoi luong ca phe du thi ca phe dac san viet nam lan thu 8 hinh anh 1
Tổng sản lượng cà phê dự thi đạt gần 348 tấn, tăng 42% so với năm 2025.

Một điểm mới đáng chú ý khác là sự phát triển mạnh mẽ của các phương pháp chế biến hiện đại, tạo sự đa dạng, độc đáo về hương vị, nâng cao giá trị cảm quan của sản phẩm.

Cùng với đó, cuộc thi năm nay còn ghi nhận sự tham gia của các vùng trồng mới, bên cạnh các vùng nguyên liệu truyền thống, cho thấy sự mở rộng không gian phát triển của cà phê đặc sản Việt Nam.

tang gap ruoi luong ca phe du thi ca phe dac san viet nam lan thu 8 hinh anh 2
Nhiều đơn vị đã ứng dụng các kỹ thuật lên men tiên tiến tạo ra sự đa dạng, độc đáo về hương vị, nâng cao giá trị cảm quan của sản phẩm.

Theo ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, qua các lần tổ chức, cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, tôn vinh các lô cà phê xuất sắc, mà còn đóng vai trò là "mắt xích" quan trọng kết nối trực tiếp người sản xuất với chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với Đắk Lắk - thủ phủ cà phê của cả nước, đây còn là đòn bẩy để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, phát triển ngành hàng bền vững.

 

Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
Giá cà phê hôm nay 14/4: Cà phê trong nước ổn định ở mức 86.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 14/4: Cà phê trong nước ổn định ở mức 86.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (14/4), cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 - 86.000 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đi ngang.

Giá cà phê hôm nay 14/4: Cà phê trong nước ổn định ở mức 86.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 14/4: Cà phê trong nước ổn định ở mức 86.000 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay (14/4), cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 - 86.000 đồng/kg, ổn định so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đi ngang.

Giá cà phê hôm nay 13/4: Cà phê trong nước tăng 300 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay 13/4: Cà phê trong nước tăng 300 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 13/4, cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 – 86.000 đồng/kg, tăng bình quân 300 đồng/kg. Trong khi đó giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đi ngang.

Giá cà phê hôm nay 13/4: Cà phê trong nước tăng 300 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 13/4: Cà phê trong nước tăng 300 đồng/kg

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 13/4, cà phê khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 85.500 – 86.000 đồng/kg, tăng bình quân 300 đồng/kg. Trong khi đó giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đi ngang.

Giá cà phê hôm nay 12/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng
Giá cà phê hôm nay 12/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New Yor đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,42%, tương đương 14 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.324 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 12/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê hôm nay 12/4: Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới trên hai sàn London và New Yor đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 5/2026 trên sàn London tăng 0,42%, tương đương 14 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.324 USD/tấn.

