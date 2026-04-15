Tăng gấp rưỡi lượng cà phê dự thi Cà phê đặc sản Việt Nam lần thứ 8

Theo Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột - đơn vị tổ chức, năm nay cuộc thi thu hút 82 đơn vị tham gia với 185 mẫu cà phê dự thi, tăng mạnh cả về số lượng và sản lượng. Trong đó có lô Robusta lên tới 50 tấn và Arabica đạt 10 tấn - mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng sản lượng cà phê dự thi đạt gần 348 tấn, tăng 42% so với năm 2025. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy năng lực cung ứng cà phê đặc sản của Việt Nam không chỉ dừng ở quy mô nhỏ mà đang hướng tới phục vụ các thị trường lớn, yêu cầu cao.

Một điểm mới đáng chú ý khác là sự phát triển mạnh mẽ của các phương pháp chế biến hiện đại, tạo sự đa dạng, độc đáo về hương vị, nâng cao giá trị cảm quan của sản phẩm.

Cùng với đó, cuộc thi năm nay còn ghi nhận sự tham gia của các vùng trồng mới, bên cạnh các vùng nguyên liệu truyền thống, cho thấy sự mở rộng không gian phát triển của cà phê đặc sản Việt Nam.

Nhiều đơn vị đã ứng dụng các kỹ thuật lên men tiên tiến tạo ra sự đa dạng, độc đáo về hương vị, nâng cao giá trị cảm quan của sản phẩm.

Theo ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, qua các lần tổ chức, cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, tôn vinh các lô cà phê xuất sắc, mà còn đóng vai trò là "mắt xích" quan trọng kết nối trực tiếp người sản xuất với chuỗi giá trị toàn cầu. Đối với Đắk Lắk - thủ phủ cà phê của cả nước, đây còn là đòn bẩy để hiện thực hóa mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, phát triển ngành hàng bền vững.