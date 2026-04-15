Dầu tràm THERAPY 3M bị thu hồi do sai công thức nhưng vẫn bán tràn lan trên Shopee

Thứ Tư, 12:02, 15/04/2026
VOV.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm dầu tràm THERAPY 3M do vi phạm về công thức và ghi nhãn. Tuy nhiên, sau một ngày Cục Quản lý Dược ban hành quyết định thu hồi, sản phẩm này vẫn được rao bán trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Cục Quản lý Dược vừa ban hành thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm dầu tràm THERAPY 3M - hộp 1 lọ 30ml, do phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến công thức và nội dung ghi nhãn.

Theo Công văn số 273/KNTMPTP-KHTCKT ngày 04/3/2026 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế TP. Hà Nội), kèm Phiếu kiểm nghiệm số 01/KNM, mẫu sản phẩm được lấy tại Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA (phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội) để kiểm tra chất lượng. Kết quả cho thấy mẫu thử chứa chất Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố.

Sau một ngày Cục Quản lý Dược ra thông báo thu hồi, hiện sản phẩm này vẫn được bày bán tràn lan trên Shopee.

Giải trình từ Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA cho biết nguyên nhân do sử dụng nhầm cồn chứa Phenoxyethanol trong quá trình vệ sinh chai trước khi đóng gói. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ sản xuất, cơ quan chức năng xác định công thức gốc, công thức lô sản xuất và công thức ghi trên nhãn sản phẩm không thống nhất về tỷ lệ thành phần.

Ngoài ra, nhãn sản phẩm còn ghi các nội dung công dụng, mục đích sử dụng không phù hợp với phân loại mỹ phẩm như “giúp làm ấm”, “phòng cảm lạnh”, “prevent cold”, hay hướng dẫn sử dụng cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ khi có dấu hiệu hô hấp, kết hợp với siro ho… Những nội dung này bị đánh giá vượt quá phạm vi công dụng của sản phẩm mỹ phẩm theo quy định.

Sản phẩm THERAPY 3M có số tiếp nhận Phiếu công bố 16717/23/CBMP-HN, do Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA sản xuất, cùng có địa chỉ tại TP. Hà Nội.

Hiện sản phẩm này vẫn được bày bán tràn lan trên Shopee.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc lưu hành, sử dụng sản phẩm THERAPY 3M và hoàn trả cho đơn vị cung ứng. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Đối với hai doanh nghiệp liên quan, cơ quan quản lý yêu cầu khẩn trương gửi thông báo thu hồi tới các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tổ chức thu hồi, tiêu hủy toàn bộ các lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo kết quả phải được gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 14/5/2026.

Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên sau một ngày Cục Quản lý Dược ra thông báo thu hồi, hiện sản phẩm này vẫn được bày bán tràn lan trên sàn thương mại điện tử Shopee.

 

Ánh Phương/VOV.VN
Tag: thu hồi THERAPY 3M dầu tràm 3M sai công thức mỹ phẩm vi phạm công thức Cục Quản lý Dược thu hồi mỹ phẩm
Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp
Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp Aceclofenac 100 mg do có kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều đơn vị liều, tạp chất liên quan, hàm lượng nước, định lượng.

Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp Aceclofenac 100 mg do có kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều đơn vị liều, tạp chất liên quan, hàm lượng nước, định lượng.

Cảnh báo thuốc giả Clorocid TW3 và yêu cầu thu hồi khẩn
Cảnh báo thuốc giả Clorocid TW3 và yêu cầu thu hồi khẩn

VOV.VN - Ngày 04/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành công văn cảnh báo tình trạng thuốc Clorocid TW3 bị làm giả. Cơ quan này yêu cầu Sở Y tế địa phương và các tỉnh, thành trên cả nước khẩn trương thu hồi, kiểm tra và truy tìm nguồn gốc lô thuốc giả để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Cảnh báo thuốc giả Clorocid TW3 và yêu cầu thu hồi khẩn

Cảnh báo thuốc giả Clorocid TW3 và yêu cầu thu hồi khẩn

VOV.VN - Ngày 04/12/2025, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành công văn cảnh báo tình trạng thuốc Clorocid TW3 bị làm giả. Cơ quan này yêu cầu Sở Y tế địa phương và các tỉnh, thành trên cả nước khẩn trương thu hồi, kiểm tra và truy tìm nguồn gốc lô thuốc giả để bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Thu hồi thuốc điều trị cảm lạnh, cảm cúm trẻ em vi phạm quy định chất lượng
Thu hồi thuốc điều trị cảm lạnh, cảm cúm trẻ em vi phạm quy định chất lượng

VOV.VN - Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-QLD về việc thu hồi trên toàn quốc lô thuốc thuốc bột uống Padobaby (Mỗi gói 3g chứa: chlorpheniramin maleat 2mg; Paracetamol 325mg) do vi phạm quy định về chất lượng.

Thu hồi thuốc điều trị cảm lạnh, cảm cúm trẻ em vi phạm quy định chất lượng

Thu hồi thuốc điều trị cảm lạnh, cảm cúm trẻ em vi phạm quy định chất lượng

VOV.VN - Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-QLD về việc thu hồi trên toàn quốc lô thuốc thuốc bột uống Padobaby (Mỗi gói 3g chứa: chlorpheniramin maleat 2mg; Paracetamol 325mg) do vi phạm quy định về chất lượng.

