Bắt giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả quy mô lớn ở Tây Ninh

Thứ Bảy, 08:26, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất yến sào giả, thu giữ hơn 400.000 sản phẩm cùng nhiều máy móc, nguyên liệu.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Anh Tiến (36 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Anh Tiến là Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Tập đoàn Tiến Thịnh Phát, địa chỉ tại số 436, ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Anh Tiến. (Ảnh: Công an Tây Ninh)

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ trên không gian mạng kết hợp rà soát các đối tượng nghi vấn tại các địa bàn trọng điểm, giáp ranh, ngày 11/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến các mặt hàng nước yến, yến sào.

Kiểm tra tại cơ sở này, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 400.000 sản phẩm chế biến từ yến gồm thành phẩm và bán thành phẩm. Ngoài ra, công an còn thu giữ hơn 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, bột các loại dùng để sản xuất hàng giả cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng hoạt động dưới hình thức “núp bóng doanh nghiệp”, lợi dụng các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội như TikTok, Facebook, Zalo để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nhóm này bị cáo buộc quảng cáo sai sự thật dưới danh nghĩa khuyến mãi, tri ân khách hàng, đồng thời thổi phồng công dụng, chất lượng sản phẩm để lôi kéo người mua. Các sản phẩm được bán với giá thấp hơn nhiều so với các thương hiệu nổi tiếng nhằm đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng để thu lợi bất chính.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định.

Hoàng Thọ/VTC News
Nóng 24h ngày 16/5: Tài xế Lexus bị tố trêu ghẹo rồi hành hung cô gái giữa phố

VOV.VN - Vụ việc nam tài xế xe Lexus bị tố hành hung cô gái trên phố Hoàng Cầu (Hà Nội) đang gây bức xúc dư luận. Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, sau khi buông lời trêu ghẹo nhưng không được đáp lại, người đàn ông cùng nhóm đi cùng đã chửi bới, lao vào hành hung hai cô gái giữa đường.

Khởi tố các đối tượng mua bán trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng liên quan hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Qua điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, đạn và tang vật liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can trốn thuế hơn 34 tỉ đồng tại Thanh Hóa

VOV.VN - VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần về tội "Trốn thuế", quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

