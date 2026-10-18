Động lực tăng trưởng xanh: Kết hợp giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và Nhà nước

Tại Unilever Việt Nam, hành trình xanh hóa quá trình sản xuất bắt đầu từ việc sử dụng 100% điện từ nguồn năng lượng tái tạo, qua đó hoàn thành mục tiêu Net Zero trong hoạt động vận hành nội bộ từ năm 2022.

Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững tại Unilever Việt Nam

Theo bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững tại Unilever Việt Nam, không dừng lại ở nhà máy, doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bằng việc thu gom, tái chế lượng bao bì nhựa nhiều hơn số lượng bán ra thị trường. Cùng với đó, mô hình trạm đổ đầy (Refill Station) giúp người tiêu dùng tái sử dụng vỏ chai, hạn chế rác thải nhựa và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

“Khi giảm phát thải ra môi trường hoặc bảo vệ môi trường, đó cũng là cách bảo vệ người tiêu dùng của mình và bảo vệ chính doanh nghiệp của mình. Bởi lẽ không có doanh nghiệp nào có thể tồn tại trong môi trường ô nhiễm được cả. Trong bối cảnh mọi thứ đều chuyển đổi, những biến đổi của thiên tai, chiến tranh, thì chuỗi cung ứng xanh sẽ có tính chống chịu khá là cao. Chúng tôi cũng nhận được những phản hồi của người tiêu dùng khi mà họ dùng những sản phẩm xanh. Họ cảm thấy yên tâm và yêu quý nhãn hàng của mình hơn”, bà Hồng Nhi chia sẻ.

Những nỗ lực của doanh nghiệp sẽ chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được người tiêu dùng đón nhận. Và thực tế, xu hướng tiêu dùng xanh đang diễn ra ngày càng rõ nét.

Theo khảo sát của Intage Việt Nam công bố cuối năm 2025, 95% người tiêu dùng tại Hà Nội và TP.HCM cho biết đã thay đổi hành vi theo hướng thân thiện với môi trường hơn, trong đó 73% ưu tiên lựa chọn thực phẩm hữu cơ và 44% chủ động giảm sử dụng túi nilon khi mua sắm.

Sản phẩm xanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi được người tiêu dùng lựa chọn

Bà Trần Thị Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng, doanh nghiệp cần cải thiện về mẫu mã, bao bì sản phẩm, xây dựng thương hiệu cho mình, cho sản phẩm của mình. Đồng thời, những sản phẩm đó phải đảm bảo được các tiêu chuẩn chất lượng về an toàn sức khỏe, an toàn thực phẩm, tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường, và các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định của trong nước và quốc tế. Chỉ khi đó mới chiếm được lòng tin của người tiêu dùng.

Sản phẩm xanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi được người tiêu dùng lựa chọn

Để những nỗ lực của doanh nghiệp và sự lựa chọn của người tiêu dùng trở thành động lực phát triển bền vững, vai trò kiến tạo của Nhà nước là không thể thiếu. Quyết định 889 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 đã xác định doanh nghiệp là trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và phát triển bền vững.

Trên cơ sở đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương nhiều năm qua duy trì Diễn đàn Tiêu dùng bền vững nhằm kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Thông qua các hoạt động đa dạng, Ban Tổ chức mong muốn lan toả thông điệp, tiêu dùng bền vững không chỉ như là một định hướng chiến lược, mà còn là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Theo bà Vũ Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, trong năm 2026, nhiệm vụ đặt ra là phải đổi mới quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, chuỗi sự kiện thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững tiếp tục được đổi mới với trọng tâm không chỉ dừng ở mức độ là nâng cao nhận thức, mà hướng tới việc thúc đẩy thay đổi hành vi và hành động cụ thể của doanh nghiệp, đặc biệt là của người tiêu dùng.

“Diễn đàn tiêu dùng bền vững là một không gian để cơ quan quản lý nhà nước với các chuyên gia, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng trao đổi về các xu hướng, giải pháp thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững, những mô hình, những sáng kiến thực tiễn trong sử dụng hiệu quả tài nguyên, năng lượng và phát triển kinh tế tuần hoàn”, bà Vũ Quỳnh Anh cho hay.

Một sản phẩm xanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi được người tiêu dùng lựa chọn. Mỗi quyết định mua sắm hôm nay không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào sản xuất bền vững.