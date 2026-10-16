Ngày hội tri ân người tiêu dùng Consumer fest diễn ra ngày 31/10

Ngày hội tri ân người tiêu dùng - Consumer Fest năm 2026 do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh người tiêu dùng Việt Nam; ghi nhận những doanh nghiệp luôn lấy người tiêu dùng làm trung tâm trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời lan tỏa thông điệp về tiêu dùng có trách nhiệm, tiêu dùng thông minh và phát triển bền vững.

Ngày hội tri ân người tiêu dùng diễn ra ngày 31/10 tại Vinhomes Ocean Park 3

Ngày hội không chỉ là dịp để gửi lời tri ân sâu sắc tới hàng triệu người tiêu dùng trên cả nước, mà còn là cơ hội để cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội cùng khẳng định quyết tâm xây dựng một môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn, văn minh và bền vững, nơi quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng luôn được tôn trọng, bảo vệ và đặt ở vị trí trung tâm của mọi hoạt động phát triển.

Sự kiện quy tụ khoảng 200 đại biểu gồm lãnh đạo Bộ Công Thương, Đài Tiếng nói Việt Nam, tỉnh Hưng Yên cùng các tập đoàn, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí, các nghệ sĩ, KOL và đông đảo người tiêu dùng trên toàn quốc. Công ty Cổ phần sữa Việt Nam, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đồng hành cùng với chương trình.

Để thông điệp của ngày hội được lan tỏa rộng rãi đến với mọi doanh nghiệp, người tiêu dùng trên cả nước, sự kiện được phát trực tuyến trên web, fanpage, youtube của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV).