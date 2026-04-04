Đồng Tháp: Trái chanh giá đạt kỷ lục, nhà vườn lãi to

Thứ Bảy, 10:08, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khi nhiều loại trái cây ở tỉnh Đồng Tháp rớt giá thê thảm thì trái chanh lại tăng giá ở mức kỷ lục, cho hiệu quả cao hơn cả cây sầu riêng. Nông dân trồng chanh rất phấn khởi vì có mùa bội thu.

Ở thời điểm này, thương lái đến tận vườn của nông dân để mua trái chanh với mức giá từ 31.000 đồng - 35.000 đồng/kg (tùy loại). Đây là mức giá cao nhất trong 3 năm qua. Với giá này, mỗi kg chanh, nhà vườn có lãi gần 20.000 đồng.

Trái chanh tăng giá lá do vào mùa nắng, do nhu cầu thị trường sử dụng loại trái cây này rất cao, nhất là phục vụ chế biến nước giải khát. Trong khi đó, diện tích trồng chanh giảm vì trước đây giá chanh chỉ ở mức vài nghìn đồng/kg, khiến nhiều nhà vườn phá bỏ những diện tích cây năng suất thấp.

Cây chanh tại tỉnh Đồng Tháp lên ngôi sau thời gian rớt giá thê thảm
Cây chanh tại tỉnh Đồng Tháp lên ngôi sau thời gian rớt giá thê thảm

Ông Phạm Văn Rô, một nhà vườn ở xã Hội Cư, có nhiều năm trồng chanh thương phẩm, phấn khởi nói: “Mùa này nắng, chanh phát triển rất tốt. Đối với diện tích nông dân mới trồng khoảng 2 năm, năng suất rất khá, một công đất (1.000m²) thu hoạch cả tấn trái. Còn những vườn già cỗi thì mỗi đợt thu hoạch chỉ đạt 400 - 500 kg. Tôi trồng chanh bông tím, có hạt, gần 7 năm nay và đây là đợt có giá cao nhất. Nếu giá như hiện nay thì hiệu quả còn hơn cây sầu riêng. Chanh chỉ trồng 1 năm là cho thu hoạch và cho trái quanh năm. Trong 12 tháng, chanh có thể thu hoạch khoảng 10 lần. Nếu giá ổn định như vậy, 1 ha nông dân có thể thu cả tỷ đồng”.

Các cơ sở thu mua trái chanh hoạt động cả ban đêm
Các cơ sở thu mua trái chanh hoạt động cả ban đêm

Sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp có hơn 6.000ha cây chanh thương phẩm, tập trung nhiều ở các huyện phía Tây của tỉnh Tiền Giang (cũ). Theo nông dân, cây chanh có nhiều ưu điểm như: dễ trồng, thời gian cho trái nhanh, thu hoạch quanh năm và năng suất cao. Với mức giá dao động từ 10.000 - 15.000 đồng/kg, nhà vườn đã có lãi.

 

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
