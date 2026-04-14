Giá bạc hôm nay 14/4: Bạc trong nước tăng hơn 2,5 triệu đồng/kg

Bạc thỏi Ancarat ở mức 79,36 triệu đồng/kg

Sáng 14/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,88 - 2,97 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,98 - 79,36 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 2,74 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 2,83 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,87 - 2,96 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 90.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 76,77 - 79,14 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 2,46 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 13/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,88 – 2,97 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới có phiên tăng mạnh

Sáng 14/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,62 USD/ounce, tăng 2,39 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới dường như đang bước vào giai đoạn ổn định sau đợt tăng mạnh đầu năm, nhưng triển vọng tổng thể vẫn tích cực khi cả nhu cầu công nghiệp và các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục hỗ trợ thị trường. Tuy nhiên, trong ngắn hạn giá kim loại trắng có thể chịu tác động từ những tác động địa chính trị Trung Đông.