Giá bạc hôm nay 10/4: Bạc trong nước và thế giới tăng trở lại

Bạc trong nước có phiên phục hồi

Sáng 10/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,83 - 2,92 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 60.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 75,68 - 78,02 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,71 triệu đồng/kg ở chiều mua tăng và tăng 1,76 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,84 - 2,93 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 70.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 75,91 - 78,26 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,89 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,95 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 9/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,84 – 2,93 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới lên mức 75,9 USD/ounce

Sáng 10/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 75,9 USD/ounce, tăng 1,82 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu cũng là yếu tố quan trọng. Khi USD giảm giá, bạc trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đây là lý do giá bạc và nhiều kim loại quý thường tăng khi đồng bạc xanh mất sức mạnh. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng đang chờ loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ, đây sẽ quyết định xu hướng ngắn hạn của giá bạc.