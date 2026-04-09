Giá bạc hôm nay 9/4: Bạc trong nước giảm hơn 2 triệu đồng/kg

Bạc Ancarat ở mức 76,26 triệu đồng/kg

Sáng 9/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,77 - 2,86 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 90.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 73,97 - 76,26 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,43 triệu đồng/kg ở chiều mua tăng và giảm 2,51 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,77 - 2,86 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 100.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 74,02 - 76,31 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,53 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,62 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 8/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,79 – 2,88 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới lên mức hơn 74,08 USD/ounce

Sáng 9/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,08 USD/ounce, tăng 2,36 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới tiếp tục phản ứng với lãi suất khi tăng mạnh, lãi suất cao hơn thường gây bất lợi cho bạc vì "chi phí nắm giữ" bị triệt tiêu. Tuy nhiên, thông báo về lệnh ngừng bắn ở Trung Đông là tín hiệu hỗ trợ cho thị trường kim loại trắng khi sẽ giảm nguy cơ lạm phát.