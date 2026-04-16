Giá bạc hôm nay 16/4: Bạc trong nước ở mức 82 triệu đồng/kg

Thứ Năm, 13:01, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (16/4) liên tục gây bất ngờ khi không chỉ đi nhanh hơn vàng, còn tăng vọt trong 1 tuần qua. Giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco niêm yết ở mức 80,37 USD/ounce.

Bạc thỏi Ancarat vượt ngưỡng 82 triệu đồng/kg

Sáng 16/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 3 - 3,1 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 100.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 80,18 - 82,66 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 1,12 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,14 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 3,02 - 3,11 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 80,66 - 83,17 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 960.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 1,02 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 15/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3 - 3,09 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới vượt ngưỡng 80 USD/ounce

Sáng 16/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 80,37 USD/ounce, tăng 0,99 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Theo giới phân tích, đà tăng của bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD suy yếu, với chỉ số USD (DXY Index) dao động quanh mốc 98 điểm, thấp nhất trong khoảng 6 tuần. Khảo sát mới nhất do Metals Focus thực hiện cho thấy thị trường bạc dự kiến tiếp tục thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp, với mức thiếu hụt khoảng 46,3 triệu ounce. Điều này làm giảm lượng dự trữ và khiến thị trường dễ bị tổn thương trước các biến động mới.

PV/VOV.VN
Tin liên quan

Giá bạc hôm nay 15/4: Bạc trong nước vượt ngưỡng 80 triệu đồng/lượng

VOV.VN - Giá bạc hôm nay (15/4) tiếp tục đà tăng mạnh vượt mốc 82 triệu đồng/kg. Đáng chú ý, nhiều tín hiệu cho thấy giá bạc có thể bùng nổ trong thời gian tới.

Giá bạc hôm nay 14/4: Bạc trong nước tăng hơn 2,5 triệu đồng/kg

VOV.VN - Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 76,98 - 79,36 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 76,62 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 13/4: Bạc trong nước và thế giới giảm trong phiên đầu tuần

VOV.VN - Bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 74,24 - 76,53 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,23 USD/ounce.

