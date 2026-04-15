Giá bạc hôm nay 15/4: Bạc trong nước vượt ngưỡng 80 triệu đồng/lượng

Bạc thỏi Ancarat vượt ngưỡng 80 triệu đồng/kg

Sáng 15/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,96 - 3,05 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 79,06 - 81,52 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 2,08 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 2,16 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,98 - 3,08 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 110.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 79,7 - 82,15 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 2,93 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 14/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,97 - 3,06 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiếp tục đà tăng

Sáng 15/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 79,38 USD/ounce, tăng 2,76 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Theo Trading Economics, giá bạc phục hồi mạnh và tiến sát mốc 80 USD/ounce trong phiên thứ Ba. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran phát tín hiệu sẵn sàng nối lại đàm phán, hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn dài hạn trước khi lệnh đình chiến hai tuần hiện tại hết hiệu lực. Kỳ vọng về một thỏa thuận dài hạn đã kéo giá dầu hạ nhiệt, qua đó giảm bớt áp lực lạm phát và làm dịu kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì hoặc tiếp tục tăng lãi suất.

Trao đổi với Kitco News, ông Nate Miller, Phó Chủ tịch phụ trách phát triển sản phẩm tại Amplify ETFs, cho biết, bạc dường như đang bước vào giai đoạn tích lũy sau đợt tăng mạnh đầu năm. Tuy nhiên, triển vọng tổng thể vẫn tích cực khi cả nhu cầu công nghiệp và các yếu tố vĩ mô tiếp tục hỗ trợ thị trường.