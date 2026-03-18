Giá bạc hôm nay 18/3: Giá bạc trong nước và thế giới cùng kéo giảm

Giá bạc trong nước lao dốc

Sáng 18/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,95 - 3,04 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 110.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán giữ ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 78,74 - 81,17 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,86 triệu đồng/kg chiều mua vào và giảm 2,96 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch mua bán kéo giảm còn ở mức 2,43 triệu đồng/kg.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,95 - 3,04 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 78,77 - 81,19 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 2,69 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,78 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch hôm qua.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 3,04 - 3,14 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Bạc thế giới xuống dưới ngưỡng hỗ trợ

Sáng 18/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 78,75 USD/ounce, giảm 2,85 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch liền trước.

Theo Trading Economics, giá bạc hiện quanh ngưỡng 80 USD/ounce, gần mức thấp nhất trong một tháng. Thị trường đang theo dõi sát rủi ro lạm phát từ xung đột Trung Đông và những tác động tiềm tàng tới chính sách tiền tệ. Căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ ba, trong bối cảnh Iran gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng trong khu vực. Diễn biến này khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao, qua đó gia tăng áp lực lạm phát và củng cố lập trường “diều hâu” của các ngân hàng trung ương.