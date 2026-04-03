Giá bạc hôm nay 3/4: Bạc trong nước và thế giới cùng tăng

Thứ Sáu, 12:15, 03/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá bạc trong nước và thế giới cùng tăng trở lại sau một phiên điều chỉnh, bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 73,01 - 75,28 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73 USD/ounce.

Bạc Ancarat ở mức 75,28 triệu đồng/kg

Sáng 3/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,73 - 2,82 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 73,01 - 75,28 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 610.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 640.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,74 - 2,82 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 73,11 - 75,38 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 660.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 690.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 2/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,74 – 2,84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiếp tục phục hồi

Sáng 3/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73 USD/ounce, tăng 0,77 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới đang chịu tác động của giá năng lượng, đây được xem là yếu tố bất lợi đối với bạc, kim loại có mức độ phụ thuộc lớn vào nhu cầu công nghiệp. Ngoài ra, bối cảnh các biến động mang tính nhiễu tiếp tục xuất hiện trên thị trường tài chính. Việc lãi suất tại Mỹ gia tăng đang tạo sức ép rõ rệt đối với bạc cũng như nhóm tài sản không sinh lãi nói chung. Tuy nhiên, thị trường kim loại trắng vẫn được hậu thuẫn nâng đỡ bởi dòng vốn đầu cơ gia tăng mạnh kể từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026.

PV/VOV.VN
Giá bạc hôm nay 1/4: Giá bạc trong nước và thế giới cùng tăng
VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 73,86 -76,16 triệu đồng/kg, giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,13 USD/ounce.

VOV.VN - Giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 73,86 -76,16 triệu đồng/kg, giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 74,13 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 31/3: Giá bạc trong nước tiếp tục tăng
VOV.VN - Giá bạc trong nước tiếp tục tăng, bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 72,26 - 74,5 triệu đồng/kg, giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 71,8 USD/ounce.

VOV.VN - Giá bạc trong nước tiếp tục tăng, bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 72,26 - 74,5 triệu đồng/kg, giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 71,8 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay 30/3: Giá bạc trong nước tăng nhẹ
VOV.VN - Giá bạc trong nước và thế giới có phiên hồi phục nhẹ, bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 70,1 - 72,26 triệu đồng/kg, giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 70,25 USD/ounce.

VOV.VN - Giá bạc trong nước và thế giới có phiên hồi phục nhẹ, bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) giao dịch ở mức 70,1 - 72,26 triệu đồng/kg, giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 70,25 USD/ounce.

