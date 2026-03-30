Giá bạc hôm nay 30/3: Giá bạc trong nước tăng nhẹ

Bạc Ancarat ở mức 72,26 triệu đồng/kg

Sáng 30/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,62 - 2,71 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 30.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 70,1 - 72,26 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 690.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,62 - 2,70 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 70,07 - 72,23 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 320.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 27/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,64 – 2,73 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới có phiên phục hồi

Sáng 30/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 70,25 USD/ounce, tăng 0,59 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Theo giới phân tích, giá bạc đang vận động cùng nhịp với vàng nhưng chịu rủi ro cao hơn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Khi tình hình Trung Đông chưa ổn định, giá dầu tăng mạnh có thể làm tạo áp lực lạm phát toàn cầu, từ đó ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế. Khi nền kinh tế chậm lại, nhu cầu tiêu thụ bạc trong công nghiệp có thể suy giảm.