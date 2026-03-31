Giá bạc hôm nay 31/3: Giá bạc trong nước tiếp tục tăng

Bạc Ancarat ở mức 74,5 triệu đồng/kg

Sáng 31/3, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,71 - 2,79 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 90.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 80.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 72,26 - 74,5 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 2,16 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,24 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,70 - 2,78 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), tăng 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 72,05 - 74,29 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 1,98 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 2,06 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 30/3.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,72 – 2,81 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới duy trì trên ngưỡng hỗ trợ 70 USD/ounce

Sáng 31/3 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 71,8 USD/ounce, tăng 1,55 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới phải đối mặt với áp lực dai dẳng từ cú sốc lạm phát do giá dầu gây ra, đẩy các nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách hướng tới lập trường lãi suất thắt chặt hơn. Xung đột ở Trung Đông hiện đã bước sang tuần thứ năm mà không có dấu hiệu giảm bớt, điều này khiến giá bạc khó phục hồi trong ngắn hạn.