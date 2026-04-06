Giá bạc hôm nay 6/4: Bạc trong nước và thế giới đều giảm

Bạc Ancarat ở mức 74,8 triệu đồng/kg

Sáng 6/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,72 - 2,80 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 80.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 72,56 - 74,8 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 450.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 480.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,73 - 2,81 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 72,82 - 75,06 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 290.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 320.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 3/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,7 – 3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới tiếp tục giảm nhẹ

Sáng 6/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 72,58 USD/ounce, giảm 0,42 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới vẫn chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD và giá dầu sau khi những căng thẳng địa chính trị Trung Đông kéo dài. Đà tăng của đồng USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn đã khiến giá bạc đã giảm hơn 20% kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của bạc vẫn được các chuyên gia đánh giá tích cực.