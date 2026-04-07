Giá bạc hôm nay 7/4: Bạc trong nước hơn 75 triệu đồng/kg

Bạc trong nước vẫn ở giai đoạn tích lũy

Sáng 7/4, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,73 - 2,82 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 90.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 72,93 - 75,2 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) tăng 370.000 đồng/kg ở chiều mua tăng và tăng 400.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,73 - 2,82 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giữ nguyên giá ở chiều mua vào và tăng 10.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 72,93 - 75,19 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) tăng 110.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 130.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 6/4.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,75 – 2,84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bạc thế giới lên mức hơn 73 USD/ounce

Sáng 7/4 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 73,11 USD/ounce, tăng 0,53 USD/ounce so với phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới đang có những tin tức khác tích cực từ kinh tế Mỹ. Công bố cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sức bật đáng kể, với 178.000 việc làm phi nông nghiệp được tạo ra. Diễn biến này củng cố nhận định rằng nền kinh tế Mỹ chưa suy yếu. Chính thông tin này đã hỗ trợ cho nhóm kim loại quý. Tuy nhiên, nỗi lo lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ còn kéo dài, khiến giá bạc khó hình thành đà tăng rõ rệt trong ngắn hạn.