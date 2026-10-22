Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước giảm gần 1 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước ở mức 53,01 triệu đồng/kg

Sáng 22/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,92 - 1,98 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 50.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 51,41 - 53,01 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 990.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 1,01 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 21/10.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,93 - 1,99 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 40.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 51,57 - 53,17 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,06 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 1,09 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,94 - 2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 22/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 56,39 USD/ounce, tăng 1,04 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Theo dự báo xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 ở mức 17%. Trong khi đó, khả năng tăng lãi suất vào tháng 12 được đánh giá cao hơn đáng kể, với xác suất khoảng 92%. Lãi suất, đồng USD mạnh vẫn sẽ gây áp lực lên thị trường bạc trong ngắn hạn.