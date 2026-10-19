Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước giảm nhẹ

Giá bạc trong nước ở mức 54,98 triệu đồng/kg

Sáng 19/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2, - 2,06 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 53,33 - 54,98 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 430.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 16/10.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2, - 2,06 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 53,51 - 55,17 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 430.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 450.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2, - 2,07 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới điều chỉnh

Sáng 19/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,74 USD/ounce, giảm 0,15 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường hiện đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10 cao hơn khả năng tăng lãi suất. Tuy nhiên, khi Fed tiếp tục duy trì mức lãi suất cao sẽ tác động thị trường kim loạt quý trong đó có giá bạc. Dòng tiền trên thị trường sẽ tiếp tục chạy về khu vực tạo lợi nhuận cao không dừng lại ở nơi trú ẩn. Ngoài những tác động từ lãi suất, giá bạc còn chờ đợi thông tin số liệu từ giá nhập khẩu, giá xuất khẩu và sản lượng công nghiệp, để đánh giá triển vọng, xu hướng của giá bạc trong thời gian tới.