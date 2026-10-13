Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước về mức 57,54 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước giảm

Sáng 13/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,09 - 2,15 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 20.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 55,81 - 57,54 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 370.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 380.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 12/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước về mức 57,54 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,09 - 2,16 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 20.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 55,89 - 57,62 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 530.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và tăng 540.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,09 - 2,16 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới ở mức 60,19 USD/ounce

Sáng 13/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 60,19 USD/ounce, giảm 0,84 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Thị trường bạc thế giới đang hướng sự chú ý tới dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố ngày 14/10. Báo cáo này có thể cung cấp thêm manh mối về áp lực lạm phát và định hướng lãi suất. Nếu áp lực lạm phát vẫn cao chính sách tiền tệ siết chặt, giá bạc sẽ khó bứt phá trong thời gian ngắn, xu hướng tích lũy thậm chí thủng ngưỡng kháng cự mạnh.