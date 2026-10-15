Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong nước giảm hơn 2 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước về mức 56,45 triệu đồng/kg

Sáng 15/10, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 1,97 - 2,03 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 80.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 60.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 52,61 - 54,24 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 2,19 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 2,21 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 14/10.

Giá bạc hôm nay, bạc trong nước giảm hơn 2 triệu đồng/kg

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 1,98 - 2,04 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 52,95 - 54,58 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 1,9 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và giảm 1,97 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,98 - 2,04 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới giảm mạnh

Sáng 15/10 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 56,1 USD/ounce, giảm 3,1 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc thế giới tiếp tục giảm, thủng vùng hỗ trợ mạnh. Kim loại trắng đang chịu sức ép từ lạm phát Mỹ, nhà đầu tư chờ số liệu CPI tháng 9 để đánh giá sự điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Khi chỉ số CPI không được như kỳ vọng, chính sách tiền tệ thắt chặt sẽ tác động trực tiếp đến giá bạc trong ngắn hạn.