Giá bạc hôm nay: Giá bạc trong về mức 63,4 triệu đồng/kg

Giá bạc trong nước giảm nhẹ

Sáng 28/8, giá bạc miếng Ancarat 999 (1 lượng) tại Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết ở ngưỡng 2,3 - 2,37 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch trước. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 70.000 đồng/lượng.

Công ty Kim Loại Quý Ancarat niêm yết giá bạc thỏi Ancarat 999 (1kg) là 61,52 - 63,4 triệu đồng/kg (mua vào và bán ra) giảm 400.000 đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 27/8.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 2,31 - 2,38 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra) giảm 10.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên giao dịch liền trước.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 61,83 - 63,75 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra) giảm 140.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước đó.

Công ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,33 - 2,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới về mức 69 USD/ounce

Sáng 28/8 (theo giờ Việt Nam) giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 69 USD/ounce, giảm 0,25 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Giá bạc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ gây sức ép lên kim loại quý này. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,67%, trong khi kỳ hạn 30 năm quanh 5,19%. Tuy nhiên hiện giá bạc vẫn giữ được ở vùng 69 - 70 USD/ounce khi lực bán chốt lời vẫn chưa thực sự mạnh, nếu giá bạc vượt qua vùng này, trong ngắn hạn kim loại trắng sẽ tiếp tục đà tăng.