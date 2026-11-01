Giá cà phê hôm nay 1/11: Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới hôm nay 1/11 (theo giờ Việt Nam) ổn định ở cả 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London có giá bán đang là 3.219 USD/tấn. Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 có giá bán đang là 287.20 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 1/11 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 500 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 86.500 đến 87.000 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 86.500 đồng/kg. Giá cà phê ở tỉnh Đắk Nông và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 86.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk giá đang giao dịch ở mức 87.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Cà phê Việt chủ động hợp tác, đưa thương hiệu ra thế giới

Tại địa bàn Tây Nguyên, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao đang trở thành động lực nội sinh giúp các hợp tác xã (HTX) và nông dân tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk và Văn phòng đại diện Tổ chức Stichting IDH tại Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai "Chương trình cà phê bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2026-2030".

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương hiện sở hữu hơn 217.000 ha cà phê, là nguồn sinh kế cốt lõi của hàng trăm nghìn hộ dân và mang lại kim ngạch xuất khẩu gần 900 triệu USD mỗi năm. Tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng thông qua khuôn khổ hợp tác với IDH sẽ mở rộng quy mô sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ các thị trường nhập khẩu quốc tế, đồng thời thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân và các tổ chức phát triển.

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Trưởng đại diện IDH Việt Nam, cho biết thỏa thuận hướng tới hình thành vùng nguyên liệu bền vững quy mô khoảng 75.000 ha tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh theo phương thức tiếp cận cảnh quan và tiếp cận vùng. Hợp tác tập trung vào 4 mục tiêu then chốt: Bảo tồn và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước gắn với giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu; Nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; Xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR); Huy động nguồn lực và sự tham gia tích cực của các bên liên quan.

Cùng với thủ phủ Robusta Tây Nguyên, vùng cà phê Arabica Tây Bắc cũng đang ghi dấu ấn quan trọng trên bản đồ thương mại quốc tế. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, thông tin tỉnh đã thống nhất với các đối tác về kế hoạch đưa cà phê Arabica Sơn La lên sàn đấu giá tại Hawaii (Mỹ) vào tháng 11/2026. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đưa sản phẩm lên sàn đấu giá cà phê cấp quốc gia vào quý II/2027.

Để đáp ứng tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc và quy định EUDR, tỉnh Sơn La đã chủ động số hóa dữ liệu vùng trồng, xác định chính xác 158.451 lô đất trồng cà phê với tổng diện tích khoảng 65.000 ha.

Đánh giá về khâu sau thu hoạch, ông Nguyễn Thành Công lưu ý tổn thất nông sản có thể lên tới 65% giá trị nếu không được bảo quản và vận chuyển tốt. Tỉnh Sơn La đề nghị các bộ, ngành Trung ương và các nhà khoa học tăng cường hỗ trợ chuyển giao công nghệ bảo quản sau thu hoạch cũng như hoàn thiện hạ tầng logistics nhằm bảo vệ giá trị cho 65.000 ha cà phê và hơn 85.150 ha cây ăn quả trên địa bàn.