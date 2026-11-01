English
/ THỊ TRƯỜNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giá cà phê hôm nay 1/11: Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Chủ Nhật, 01:00, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá cà phê trong nước giảm so với cuối phiên trước, giá thu mua cao nhất là 87.000 đồng/kg, trong khi giá cà phê Robusta và Arabica ổn định.

Giá cà phê Robusta và Arabica ổn định

Giá cà phê thế giới hôm nay 1/11 (theo giờ Việt Nam) ổn định ở cả 2 sàn giao dịch quốc. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London có giá bán đang là 3.219 USD/tấn. Cùng thời điểm này, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn hợp đồng giao tháng 11/2026 có giá bán đang là 287.20 cent/lb.

Giá cà phê trong nước cao nhất 87.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay 1/11 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giảm 500 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng 86.500 đến 87.000 đồng/kg. Cụ thể, thấp nhất khu vực là tại Lâm Đồng, giá thu mua hiện ở mức 86.500 đồng/kg. Giá cà phê ở tỉnh Đắk Nông và Gia Lai hiện đang giao dịch ở mức 86.800 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk giá đang giao dịch ở mức 87.000 đồng/kg

gia ca phe hom nay 1 11 gia ca phe trong nuoc giam nhe hinh anh 1
Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Cà phê Việt chủ động hợp tác, đưa thương hiệu ra thế giới

Tại địa bàn Tây Nguyên, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao đang trở thành động lực nội sinh giúp các hợp tác xã (HTX) và nông dân tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk và Văn phòng đại diện Tổ chức Stichting IDH tại Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai "Chương trình cà phê bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2026-2030".

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương hiện sở hữu hơn 217.000 ha cà phê, là nguồn sinh kế cốt lõi của hàng trăm nghìn hộ dân và mang lại kim ngạch xuất khẩu gần 900 triệu USD mỗi năm. Tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng thông qua khuôn khổ hợp tác với IDH sẽ mở rộng quy mô sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe từ các thị trường nhập khẩu quốc tế, đồng thời thu hút thêm nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân và các tổ chức phát triển.

Ông Huỳnh Tiến Dũng, Trưởng đại diện IDH Việt Nam, cho biết thỏa thuận hướng tới hình thành vùng nguyên liệu bền vững quy mô khoảng 75.000 ha tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh theo phương thức tiếp cận cảnh quan và tiếp cận vùng. Hợp tác tập trung vào 4 mục tiêu then chốt: Bảo tồn và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước gắn với giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu; Nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp; Xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc đáp ứng Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR); Huy động nguồn lực và sự tham gia tích cực của các bên liên quan.

Cùng với thủ phủ Robusta Tây Nguyên, vùng cà phê Arabica Tây Bắc cũng đang ghi dấu ấn quan trọng trên bản đồ thương mại quốc tế. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, thông tin tỉnh đã thống nhất với các đối tác về kế hoạch đưa cà phê Arabica Sơn La lên sàn đấu giá tại Hawaii (Mỹ) vào tháng 11/2026. Tỉnh cũng đặt mục tiêu đưa sản phẩm lên sàn đấu giá cà phê cấp quốc gia vào quý II/2027.

Để đáp ứng tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc và quy định EUDR, tỉnh Sơn La đã chủ động số hóa dữ liệu vùng trồng, xác định chính xác 158.451 lô đất trồng cà phê với tổng diện tích khoảng 65.000 ha. 

Đánh giá về khâu sau thu hoạch, ông Nguyễn Thành Công lưu ý tổn thất nông sản có thể lên tới 65% giá trị nếu không được bảo quản và vận chuyển tốt. Tỉnh Sơn La đề nghị các bộ, ngành Trung ương và các nhà khoa học tăng cường hỗ trợ chuyển giao công nghệ bảo quản sau thu hoạch cũng như hoàn thiện hạ tầng logistics nhằm bảo vệ giá trị cho 65.000 ha cà phê và hơn 85.150 ha cây ăn quả trên địa bàn.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giá cà phê hôm nay 30/10: Cà phê đồng loạt giảm trên cả 2 sàn quốc tế
Giá cà phê hôm nay 30/10: Cà phê đồng loạt giảm trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 30/10, giá cà phê trong nước có giá thu mua cao nhất là 88.400 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica đều giảm.

Giá cà phê hôm nay 30/10: Cà phê đồng loạt giảm trên cả 2 sàn quốc tế

Giá cà phê hôm nay 30/10: Cà phê đồng loạt giảm trên cả 2 sàn quốc tế

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, sáng 30/10, giá cà phê trong nước có giá thu mua cao nhất là 88.400 đồng/kg. Trên 2 sàn quốc tế London và New York, giá cà phê Robusta và Arabica đều giảm.

Giá cà phê hôm nay 29/10: Giá cà phê trong nước ổn định, thế giới giảm
Giá cà phê hôm nay 29/10: Giá cà phê trong nước ổn định, thế giới giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 29/10, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên liền trước, giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 89.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều giảm.

Giá cà phê hôm nay 29/10: Giá cà phê trong nước ổn định, thế giới giảm

Giá cà phê hôm nay 29/10: Giá cà phê trong nước ổn định, thế giới giảm

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, phiên giao dịch sáng 29/10, giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên ổn định so với phiên liền trước, giá thu mua trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 89.100 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đều giảm.

Giá cà phê hôm nay 28/10: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều
Giá cà phê hôm nay 28/10: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới sáng 28/10 (giờ Việt Nam) trên hai sàn quốc tế London và New York tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,44%, tương đương 46 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.240 USD/tấn.

Giá cà phê hôm nay 28/10: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

Giá cà phê hôm nay 28/10: Giá cà phê Robusta và Arabia tăng giảm trái chiều

VOV.VN - Giá cà phê hôm nay, giá cà phê thế giới sáng 28/10 (giờ Việt Nam) trên hai sàn quốc tế London và New York tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,44%, tương đương 46 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.240 USD/tấn.

 
Ô TÔ - XE MÁY
Thời trang
Bất Động sản
XÃ HỘI
KINH TẾ
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
CÔNG NGHỆ
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giá vàng
Tiêu dùng
Tỷ giá