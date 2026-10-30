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Đắk Lắk 159/160 dự án khoa học công nghệ còn ở khâu chuẩn bị đầu tư

Thứ Sáu, 09:57, 30/10/2026
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VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk dự kiến bố trí 1.035 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, nhưng đến cuối tháng 10, mới chỉ có 1 trong 160 dự án hoàn thành phê duyệt quyết định đầu tư để chuyển sang giai đoạn thực hiện.


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong tổng số 1.035 tỷ đồng dự kiến bố trí năm nay, vốn đầu tư phát triển chiếm 807 tỷ đồng, chi thường xuyên 228 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong số 160 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển được theo dõi, mới có một dự án hoàn thành phê duyệt quyết định đầu tư; 159 dự án còn lại vẫn ở các bước chuẩn bị đầu tư. Đáng chú ý, 45 dự án tại 34 xã, phường, với tổng vốn hơn 116 tỷ đồng, vẫn ở giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư, chưa cập nhật dự toán chuẩn bị đầu tư lên hệ thống.

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Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương rà soát từng nhiệm vụ, dự án, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện giải ngân vốn các dự án khoa học công nghệ.

Ông Y Hương Niê, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk nêu nguyên nhân chậm trễ tại các dự án: “Chậm ở đây là, quyết định phê duyệt dự toán xong thì các bước khác phải làm song hành. Tuy nhiên, sau khi làm xong, các đơn vị, các chủ đầu tư không làm tiếp các bước thứ hai nữa, các bước tiếp theo nữa, là về để đó.”

Tiến độ giải ngân vốn chi thường xuyên cũng còn hạn chế. Trong tổng số 228 tỷ đồng dự kiến, tỉnh Đắk Lắk đã giao khoảng 219 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hệ thống Tabmis ( hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc), số giải ngân mới đạt khoảng 78,4 tỷ đồng trên tổng kinh phí có thể sử dụng sau khi trích tiết kiệm, tương đương 38,81%.

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Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk báo cáo tiến độ triển khai giải ngân các dự án khoa học công nghệ.

Trước tình hình này, bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát từng nhiệm vụ, dự án, làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của từng đơn vị, người đứng đầu; tập trung tháo gỡ vướng mắc thủ tục, đẩy nhanh thẩm định, phê duyệt để bảo đảm khả năng giải ngân trong năm 2026.

“Đề nghị tập trung cao độ cho việc chỉ đạo, giải ngân các nguồn vốn của khoa học công nghệ. Trong đấy, tất cả các cơ quan đơn vị kiểm tra lại và giao cho một bộ phận chuyên môn, ngoài việc thực hiện thì phải cập nhật đầy đủ dữ liệu nhập vào để theo dõi chỉ đạo và làm sao từ đây đến cuối năm thì phải hoàn thành cái giải ngân của vốn khoa học công nghệ” - bà Hồ Thị Nguyên Thảo nhấn mạnh.

Tỉnh Đắk Lắk sẽ gắn kết quả giải ngân và việc thực hiện chế độ báo cáo hằng tuần với đánh giá KPI của người đứng đầu. Với 159 dự án vẫn ở khâu chuẩn bị đầu tư, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cấp thiết là phân loại rõ dự án có thể triển khai trong năm nay, xử lý kịp thời những dự án vướng mắc, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả.

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Hương Lý/VOV-Tây Nguyên
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