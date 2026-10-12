Giá cà phê hôm nay 12/10: Cà phê trong nước cao nhất 93.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước trung bình 93.000 đồng/kg

Theo giacaphe.com, giá cà phê trong nước sáng 12/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên đi ngang so với phiên giao dịch trước đó. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 92.200 - 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 92.200 đồng/kg, ổn định so với chốt phiên giao dịch trước đó. 2 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và khu vực Đắk Nông cũ có giá cà phê được thu mua cùng là 93.000 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đi ngang

Sáng 12/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê thế giới trên 2 sàn quốc tế đ ingang. Trong đó, cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 hiện có giá 3.470 USD/tấn. Cùng thời điểm, cà phê Arabica giao tháng 12/2026 ổn định, có giá thu mua là 286,95 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay, cập nhật đầu chiều 11/10 (giờ Việt Nam), giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London có giá 3.470 USD/tấn đi ngang so với phiên liền trước. Cà phê Arabica giao tháng 12/2026 cũng đi ngang và có giá 313,65 US cent/lb.

Cà phê trong nước, chiều 11/10 tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên cũng đi ngang. Hiện giá cà phê dao động trong khoảng từ 92.200 - 93.000 đồng/kg. Mức giá trung bình phổ biến ghi nhận vào khoảng 93.000 đồng/kg.

Cụ thể, thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê nhân xô hiện đang có giá bán 92.200 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông giá cà phê được thu mua là 93.000 đồng/kg.

Xuất khẩu cà phê đạt 6,6 tỷ USD sau 9 tháng

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng mạnh về sản lượng trong 9 tháng đầu năm 2026, nhưng giá bán thấp hơn cùng kỳ khiến kim ngạch thu về giảm khoảng 7%.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), trong 9 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn cà phê, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch đạt khoảng 6,6 tỷ USD.

Riêng tháng 9, lượng cà phê xuất khẩu ước đạt khoảng 124.000 tấn, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng mạnh về khối lượng cho thấy hoạt động giao hàng vẫn duy trì tích cực vào giai đoạn cuối niên vụ cà phê 2025-2026.

Tuy nhiên, sự gia tăng về sản lượng chưa đủ bù đắp tác động từ giá cà phê xuất khẩu đi xuống. Theo Vicofa, chỉ số giá xuất khẩu bình quân trong 9 tháng giảm 16,66% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là nguyên nhân chính khiến lượng xuất khẩu tăng hai chữ số nhưng tổng giá trị thu về vẫn giảm.

Diễn biến này đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước, khi giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao trong thời gian dài và liên tục hỗ trợ kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Một trong những yếu tố tạo sức ép lên giá cà phê hiện nay là triển vọng nguồn cung toàn cầu cải thiện.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng cà phê thế giới trong niên vụ 2025-2026 có thể đạt khoảng 178,8 triệu bao loại 60 kg, tăng 3,5 triệu bao so với vụ trước.

Sang niên vụ 2026-2027, sản lượng toàn cầu được dự báo tiếp tục tăng lên khoảng 189,7 triệu bao, tương đương mức tăng hơn 10 triệu bao, hay khoảng 6%.

Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, được dự báo đóng góp đáng kể vào nguồn cung gia tăng với sản lượng gần 72 triệu bao.

Tại Việt Nam, sản lượng cũng được kỳ vọng cải thiện, từ khoảng 31,7 triệu bao lên 32,5 triệu bao trong niên vụ mới, tăng khoảng 2,5%.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Vicofa, mặt bằng giá cao trong gần ba năm trước đã khuyến khích người trồng cà phê tại nhiều quốc gia tăng đầu tư cho vườn cây, cải thiện chăm sóc, mở rộng diện tích và nâng năng suất. Khi các khoản đầu tư này bắt đầu phát huy hiệu quả, sản lượng phục hồi và tạo thêm áp lực lên giá thế giới.