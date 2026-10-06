Giá cà phê hôm nay 6/10: Giá cà phê trong nước cao nhất ở mức 94.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước đi ngang

Giá cà phê hôm nay, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước sáng ngày 6/10 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.499 - 94.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên liền trước. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 94.000 đồng/kg

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mốc 94.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà ở mức giá 93.499 đồng/kg.

Tại Việt Nam, nguồn cung Robusta xuất khẩu cũng đang ở mức cao. Trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu khoảng 2,1 triệu bao, mức cao nhất trong tháng này của 7 năm qua. Lũy kế 11 tháng niên vụ 2025-2026, lượng xuất khẩu đạt 27,7 triệu bao, tăng 19,6% so với niên vụ trước.

Áp lực giá trong ngắn hạn

Giá cà phê trên thị trường thế giới sáng 6/10 (theo giờ Việt Nam), giá cà phê ổn định, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.431 – 3.561 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London giao dịch ở mức 3.537 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2027 là 286 US cent/lb.

Theo Hedgepoint Global Markets, giá Arabica kỳ hạn gần đây giảm về vùng 270-280 cent/pound. Dù tồn kho được chứng nhận vẫn ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ, yếu tố này chưa đủ để đảo chiều xu hướng khi nguồn cung mới ngày càng được củng cố.

Brazil đang cho thấy một mùa vụ thuận lợi cả về sản lượng lẫn xuất khẩu. Trong tháng 8, nước này xuất khẩu 4,16 triệu bao cà phê, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025 và là mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 8. Riêng cà phê nhân xanh đạt 3,8 triệu bao, cũng tăng 31%.

Thời tiết tiếp tục là yếu tố hỗ trợ triển vọng nguồn cung. Lượng mưa trong tháng 9 tại phần lớn các vùng trồng cà phê của Brazil cao hơn mức trung bình 10 năm, tạo điều kiện cho cây cà phê phát triển và bước vào giai đoạn ra hoa. Một số khu vực đã bắt đầu ghi nhận đợt ra hoa đầu tiên của niên vụ 2027-2028.

Theo Conab, khoảng 99% diện tích cà phê Brazil đã được thu hoạch. Sản lượng năm 2026 ước đạt 67,6 triệu bao, tăng 19,6% so với năm 2025 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, Arabica đạt khoảng 48,2 triệu bao, tăng 34,8%. Ngược lại, sản lượng Robusta ước giảm 6,6%, xuống 19,4 triệu bao, dù diện tích canh tác tăng.

Hedgepoint nhận định nguồn cung cải thiện đang tạo áp lực lên giá trong ngắn hạn. Hợp đồng Arabica kỳ hạn tháng 12 có khả năng giao dịch dưới 280 cent/pound. Tuy nhiên, lượng tồn kho thấp vẫn là yếu tố hạn chế đà giảm mạnh của thị trường.

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Trong phiên giao dịch trước đó, theo giacaphe.com cập nhật giá cà phê trong nước cuối ngày 5/10 tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.499 - 94.000 đồng/kg.

Theo đó, thương lái tại vùng Đắk Nông cũ đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 94.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên liền trước.

Giá cà phê hôm nay, giá cà phê trong nước cuối ngày 5/10 tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức giá 94.000 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước và được giao dịch ở mốc 94.000 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 200 đồng/kg so với phiên liền trước và ở mức giá 93.499 đồng/kg.

Thị trường cà phê Việt Nam trong tuần này tiếp tục khá trầm lắng khi lượng cà phê tồn kho từ niên vụ cũ đã giảm đáng kể, trong khi nguồn cung từ niên vụ mới chưa được đưa ra thị trường với số lượng lớn.

Việt Nam đã chính thức bước vào niên vụ cà phê 2026/27 từ ngày 1/10. Tuy nhiên, các thương nhân nhận định lượng cà phê vụ mới khó được đưa ra thị trường với số lượng lớn trước đầu tháng 11, do hoạt động thu hoạch chưa bước vào giai đoạn cao điểm.

Một thương nhân tại Tây Nguyên cho biết, giá cà phê của vụ mới hiện chưa được xác định và sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có diễn biến thị trường Brazil và điều kiện thời tiết tại Tây Nguyên trong thời gian tới. Hiện điều kiện thời tiết tại khu vực này được đánh giá thuận lợi cho cây cà phê.

Trong khi đó, trên thị trường xuất khẩu, cà phê Robusta loại 2, tỷ lệ 5% đen và vỡ, đang được chào bán với mức cộng 200 USD/tấn so với hợp đồng LIFFE kỳ hạn tháng 11.

Trong ngắn hạn, nguồn cung cà phê Việt Nam được dự báo chưa tăng mạnh khi lượng tồn kho vụ cũ đã ở mức thấp, còn cà phê vụ mới chưa được đưa ra thị trường trên diện rộng. Do đó, diễn biến giá trong nước sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung thực tế từ Tây Nguyên và biến động của thị trường cà phê thế giới.

Giá cà phê Robusta và Arabia đồng loạt tăng

Giá cà phê trên thị trường thế giới cuối ngày 5/10 (theo giờ Việt Nam) tiếp tục tăng; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 3.431 – 3.561 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2026 trên sàn London tăng 1,96 %, tương đương 68 USD/tấn, giao dịch ở mức 3.537 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 3/2027 là 286 US cent/lb, tăng 1,96% tương đương 5,5 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.